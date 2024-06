«Esto ya no es Ibiza paz y amor, esto es el Bronx de Nueva York»

Más de una decena de propietarios y algunos de los trabajadores de los locales que se encuentran a partir del número 20 del carrer d’Enmig, en el puerto de Ibiza, denuncian la falta de seguridad en su zona. Desde hace aproximadamente una semana, sienten preocupación por la presencia de un grupo de entre cinco y siete jóvenes que, además de aprovechar zonas del exterior de sus locales cuando están cerrados para consumir drogas, han llegado a amenazarles de muerte si no se les daba dinero: «Esto ya no es Ibiza paz y amor, esto parece el Bronx de Nueva York», comenta una afectada. Los comerciantes aseguran que, a pesar de que los individuos vayan en grupo, especialmente uno de ellos es muy conflictivo: «No teme a nadie, dice que no tiene nada que perder».

Este sujeto se enfrentó a algunos de los propietarios el pasado viernes, llegando a ocasionar lesiones graves en la cara y en la cabeza a dos de ellos. Antes de este incidente, el pasado martes 28 de mayo, entre las cuatro y media y las seis de la madrugada, se produjo un robo en una tienda de ropa que está al final de la calle. El conjunto del material sustraído está valorado en alrededor de 2.000 euros, según figura en la denuncia presentada en la comisaría de la Policía Nacional de Ibiza. La preocupación de los propietarios se centra en que, al día siguiente, no se percataron del robo hasta entrar en la tienda: «Abrimos sin ningún problema, no se había forzado nada», indican. Los ladrones supieron eludir los dos grandes candados que cerraban dos barras de hierro que bloquean la puerta.

Las barras y candados que sortearon los ladrones. / Dani Espinosa

En el momento de los hechos, el establecimiento no contaba con cámaras de seguridad pero, según aseguran los afectados, sospechan del grupo, ya que desde la una de la mañana estuvo rondando la zona y aparece en las grabaciones de los comercios contiguos, durante varias ocasiones a altas horas de la noche.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran diferentes noches en las que se llega a apreciar a personas orinando o defecando en las esquinas de algunos comercios, e incluso consumiendo ‘crack’, según los denunciantes.

Los dueños también disponen de un vídeo en el que aparece el joven golpeando con una barra de hierro a otro individuo de su banda, a plena luz del día, en la esquina que une el carrer d’Enmig con Josep Verdera. Estos hechos tuvieron lugar el viernes pasado por la mañana.

Una botella de cerveza

El agresor que aparece en las imágenes citadas es el mismo implicado en la pelea contra dos comerciantes, que tuvo lugar el mismo viernes antes de la medianoche. Según figura en la denuncia que presentó uno de los perjudicados en el juzgado de guardia de Ibiza, tras ver que el individuo intentaba robar en un establecimiento, los dos comerciantes corrieron tras él y este cogió una botella de cerveza y fue contra uno de los individuos, a quien ocasionó dos cortes en la cabeza. El herido fue atendido por la ambulancia y posteriormente trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde le suturaron los cortes con 16 puntos. El otro comerciante también recibió golpes en la nariz y presentaba una brecha que requirió seis puntos.

Uno de los heridos, con seis puntos en la frente. / Dani Espinosa

Otro de los heridos, con 16 puntos en la cabeza. / D.I

El atacante fue detenido en el momento pero, según apuntan los comerciantes, vuelve a estar en libertad: «Hace unos días le pillaron intentando robar en el interior de uno de los pisos de esta calle», relatan.

Para protegerse a sí mismos y a sus establecimientos, uno de los comerciantes se ha visto obligado a contratar a personal de seguridad, por el que paga «300 euros la noche», una cantidad que asegura que no podrá «pagar siempre». Junto a otros afectados, muestra su descontento, ya que desde que el grupo empezó a actuar, con las diferentes denuncias presentadas, han solicitado que se amplíe la presencia policial en el carrer d’Enmig. Además, los comerciantes requieren que se aumente la limpieza de la vía en la que se encuentran sus negocios: «Tenemos servicio de limpieza una vez a la semana», denuncian. Pero además, cada mañana deben limpiar a conciencia la zona, que algunos usan por la noche para orinar o defecar: «Parece el lavabo público de la calle», lamenta una mujer. Además, inciden en que «no hay ni una papelera a lo largo de la calle». Para los comerciantes, el deterioro de la vía empezó con la pandemia de covid, que provocó el cierre de 17 negocios: «Por lo que. se terminó de abandonar el lugar», critican.

Medidas de seguridad

El temor que sienten algunos comerciantes lo explican asegurando que se quedan hasta las cinco o seis de la mañana en el interior de sus establecimientos: «Para algunos no es sólo una tienda, es también el estudio en el que confeccionamos ropa. Otros incluso viven aquí», indica una perjudicada, antes de que otra añada: «Lo que me da miedo es que esta situación mate mi trabajo y mi manera de vivir y dar de comer a mi familia».

Callejón que hasta hace unos días unía el carrer d'Enmig con la calle de la Virgen / Dani Espinosa

Hay negocios que llevan más de 30 años funcionando en el carrer d’Enmig y no han tenido otra opción que no fuera aprender a convivir con el consumo de drogas y enfrentarse a algunos de los ladrones. En la mayoría de ocasiones, como detallan, el grupo accedía con facilidad y huía a través del callejón que hasta hace dos días unía el carrer d’Enmig, a la altura del número 28, con la de la Virgen, como muestra la imagen superior.

Tapiado del callejón / D.I

El pasado miércoles, tras las declaraciones que ofrecieron los afectados a este diario, se inició el tapiado del callejón, igual que se hizo hace años con el que se encontraba a la altura del número 40. Una portavoz del Ayuntamiento de Ibiza indica que se ha decidido tomar esta medida «para mejorar la seguridad de la zona». Se trata de una petición que los afectados hicieron al anterior equipo de gobierno, según recuerdan, y que Vila ha hecho realidad ahora: «De acuerdo con nuestro propósito de garantizar la seguridad de Ibiza y estar al lado de los vecinos y vecinas cuando más lo necesitan», señala la portavoz municipal.

