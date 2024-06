Agresión, intento de atropello y robo de un reloj de lujo a un futbolista en Ibiza

El robo de relojes de lujo en Ibiza es una práctica que arranca a la vez que la temporada. El modus operandi más habitual es que dos ladrones vayan en una moto y con el método del tirón, en pocos segundos, le arranquen el reloj de la muñeca a la víctima para salir huyendo con su vehículo.

Pero hace unos días, un robo de este tipo derivó en una situación bastante más violencia.

Tal y como explica La Repubblica, el defensa del Sampdoria, Cristiano Piccini, contaba una traumática experiencia que vivió el pasado sábado en Ibiza.

Piccini fue víctima de un ataque por parte de unos delincuentes, al robarle el reloj en la zona del Paseo Marítimo, en el centro de Ibiza. Una experiencia que contó en su perfil de Instagram: "Hola a todos, les escribo para prevenir y para que no les pase a ustedes lo que me pasó hoy a mí. Estaba paseando por Marina Botafoch [refiriéndose al paseo Joan Carles I], delante del Ibiza Gran Hotel, cuando fui atacado por dos personas, a las 15.15 horas. Eran dos italianos, por el acento estoy casi seguro de que eran napolitanos. Me atacaron por detrás y me robaron el reloj. Reaccioné rápidamente y logré llegar hasta el ladrón que se subía a la moto. Su amigo intentó atropellar a mi esposa y luego intentó atropellarme a mí para que soltara a su compinche. No pude recuperar mi reloj. Lo más importante es que mi familia y yo estamos bien, sin un rasguño. Lo que más me molesta es que esta isla, que para mí es mi hogar, esté llena de estos sinvergüenzas, que actúan sin control y sin escrúpulos en cualquier circunstancia, sin importarles si estás con niños o no. Por no hablar de las personas que presenciaron el robo y no se molestaron en ayudar. Eso sí, si estás pensando en venir a Ibiza, ten cuidado con lo que llevas, hoy en día no podemos sentirnos cómodos en ningún sitio".

"Pido disculpas a los napolitanos"

A pesar de los numerosos mensajes de solidaridad que recibió en las redes sociales, el futbolista fue "acusado" de señalar con el dedo a los napolitanos. De hecho, unas horas después de la historia, Piccini publicó una nueva historia en la que escribió: "Pido disculpas al pueblo napolitano por haber sacado a relucir el tema, no era mi intención agrupar a todos. Tengo muchos amigos napolitanos y Es un pueblo que amo, lleno de gente buena y de gran corazón. Mi intención con las historias anteriores es sólo prevenir episodios de este tipo."