Tres robos con fuerza en el mismo vehículo en un céntrico parque de Ibiza ciudad

Una mujer ha denunciado haber sufrido tres robos con fuerza casi consecutivos en su vehículo después de aparcarlo en un céntrico parque de la ciudad de Ibiza.

La afectada ha acudido a la comisaría en varias ocasiones durante los últimos meses para denunciar que le han abierto el coche en tres ocasiones en total.

«La segunda vez, que fue en el mes de marzo, me rompieron las lunes para acceder al interior», relata la mujer, que es residente en la isla, cerca del parque, situado en el corazón de la ciudad de Ibiza, donde ha sufrido los robos.

«Ya no sé qué hacer, porque no me puedo permitir el alquiler mensual o anual de un aparcamiento privado donde poder guardar el coche», relató la víctima, que prefiere que no trascienda de qué parque se trata.

Las tres veces, al descubrir que alguien había forzado su vehículo para llevarse los objetos -aunque no tenía apenas nada guardado en el interior-, acudió a denunciar en la comisaría del Cuerpo de Policía Nacional.

Los agentes desconocían, al ser preguntados por la mujer, si estos robos se estaban cometiendo de manera habitual. «Ahora vivo con miedo de dejar el coche estacionado en el mismo sitio, pero no tengo más remedio», comenta la afectada, que lamenta la «inseguridad» a la que sin remedio se tiene que enfrentar.

