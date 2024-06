Angustia antes de Selectividad en Ibiza: «Por las noches lloro de nervios»

Nervios, presión, estrés, angustia histeria, incluso, o simplemente cansancio. Estas son solo algunas de las palabras más utilizadas entre los estudiantes ibicencos para describir su estado anímico en la jornada previa al inicio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PBAU), que empiezan hoy en el Recinto Ferial. Para muchos de ellos, bibliotecas como la de Can Ventosa están siendo en los últimos días el lugar elegido para concentrarse y maximizar su rendimiento de cara a unos exámenes que, supuestamente, van a marcar su futuro.

La tensión se nota inmediatamente tras pasar la pequeña puerta de cristal que da acceso a la biblioteca de Can Ventosa. Son poco más de las once de la mañana y faltan menos de 24 horas para el pistoletazo de salida de las pruebas de acceso a la universidad en la isla. Décenas de jóvenes ocupan prácticamente todas las sillas de una biblioteca que registra, como suele ocurrir en estas fechas, una afluencia de gente mucho mayor de la habitual. Los rostros de concentración, el silencio prácticamente absoluto y los apuntes esparcidos por las mesas son la imagen más repetida en Can Ventosa. Y no es para menos, ya que se juegan gran parte de su futuro estudiantil y profesional en los próximos días.

La exigencia de algunos alcanza tal punto que pasan mucho más tiempo en la biblioteca que en sus casas. Este es el caso de Alba Cardona y Mariano, que cursan Bachillerato Artístico en la Escola d’Arts: «Llevamos unos diez días viniendo a Can Ventosa desde que abren, sobre las ocho, hasta aproximadamente las siete de la tarde. Nos pasamos todo el rato estudiando como locos». Asimismo, Mariano habla sobre su estado emocional en los últimos días: «Por las noche lloro. Además, el pasado fin de semana la biblioteca cerró y me tocó estudiar en casa. No me podía concentrar y con ello, desperdicié mucho tiempo». Por su parte, su amiga Cardona explica su planes de futuro: «Yo no necesito sacarme la Selectividad, pero la voy a hacer por si me hiciera falta en algún momento».

Adrián Bonet, estudiante del instituto Isidoro Macabich que quiere acceder al grado de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física en Madrid, afronta con tranquilidad las PBAU: «Creo que lo llevo bastante bien. De hecho, la primera semana libre antes de Selectividad decidí descansar». No obstante, confiesa: «Los últimos días estoy estudiando mucho y llevo con mal cuerpo desde el viernes, aunque creo que una vez haga el primer examen conseguiré sentirme mejor, ya que saldrá todo del tirón».

En unas fechas así, no podía faltar la figura del típico estudiante que opta por repasar todo el temario, o prácticamente todo, a último momento. Este es el caso de Rubén Roig Torres, del Balàfia, que quiere cursar la carrera de Química: «Yo soy de esas personas que si no siente la presión es incapaz de estudiar». En esta misma línea se halla Adrián Bonet: «Estoy acostumbrado a dejarlo todo para último momento. Sin embargo, me he dado cuenta que este método de estudio no sirve para aprobar segundo de Bachillerato, que ha sido para mí muy estresante».

«Mucha presión»

No todos siguen el ejemplo de Roig y Bonet. De hecho, Clara Roig Martínez, también alumna del Balàfia, explica que se organiza «desde el primer día con horarios y todo». La joven ibicenca quiere acceder al grado de Fisioterapia y afirma que «hay mucho temario que estudiar para tan pocos días» y le «agobia» no poder llegar a la nota de corte. Sin embargo, otros como Mariano no le dan tanta importancia a la nota: «Necesito un ocho y pico y quiero llegar al diez para estar más tranquilo. A pesar de ello, muchas veces se llega a la nota que te piden y luego no puedes entrar, por desgracia». Más confiado y optimista se muestra Rubén: «Tengo claro que voy a entrar en el grado de Biología. La nota que reclaman no es excesivamente alta, aunque voy a intentar sacar lo máximo posible. Siento mucha presión».

Tantos días hincando codos se traducen en una menor actividad social de los futuros universitarios. Así lo explica Paula Rodríguez, del instituto Sa Serra de Sant Antoni: «Estoy tan centrada en Selectividad que últimamente no tengo ni tiempo para ver a mis amigos y amigas. Sin embargo, esto tiene un sentido final, que es el de acceder al grado universitario que quiero». Le interesa Estudios del Asia Oriental en la Universitat Autònoma de Barcelona(UAB), detalla. Precisamente, esta universidad también es la primera opción de su compañero Roger Torres, que tiene claro que quiere estudiar Biología. Él explica el motivo de su elección prioritaria: «El campus de la UAB está muy bien y me gustó mucho cuando lo visité durante la jornada de puertas abiertas hace unas semanas. Además, no estaría solo, ya que conozco gente que también irá».

Otro de los miedos de los jóvenes alumnos es quedarse con la mente en blanco en pleno examen, tal y como explica Roger: «Temo que después de tantos conceptos memorizados a lo largo del curso, llegue el día de la prueba y no lo retenga en mi cabeza». No obstante, matiza: «Al final debes aceptar que sabes lo que sabes y lo que no, pues no. Y esa situación no cambiará».

Al hablar sobre el grado de dificultad de las asignaturas, existe una gran diversidad de opiniones, de la que no está exenta un clásico como es la de Historia de España. Para Rodríguez se trata de una asignatura «muy complicada», ya que hay «muchos personajes, fechas y materia». De la misma manera opina Roig, quien, sin pensárselo dos veces, afirma contundentemente que «es una materia con demasiado temario». Sin embargo, Roger considera que la «peor» asignatura es Biología, ya que ha revisado exámenes de años anteriores y se ha percatado de que «las preguntas generalmente son muy ambiguas». En cambio, para Paula, la asignatura que más «ansiedad» le genera es Filosofía.

567 ibicencos

En cuanto a las cifras, hay un total de 587 inscritos de las Pitiüses a la Selectividad, según indicó la UIB. De ellos, 567 corresponden a Eivissa, mientras que los 20 restantes son de Formentera. Sin embargo, hay un representación mayoritaria de alumnos de Mallorca, que simbolizan cerca del 80% del total de la comunidad. Este año, la convocatoria ordinaria empieza hoy y no concluirá hasta el próximo 13 de junio. En caso de suspender, los jóvenes estudiantes que lo deseen tendrán una segunda oportunidad en la convocatoria extraordinaria que va a tener lugar los días 9,10 y 11 de julio. En Formentera, las PBAU se celebran en el instituto Marc Ferrer, mientras que en Eivissa el Recinto Firal es el lugar elegido para la cita. El primer examen troncal de la jornada es el de Llengua Catalana. No obstante, a las nueve empiezan las pruebas de Geografía y Química, dos optativas.