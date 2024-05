Hay una casa prefabricada que se puede poner en suelo rústico: cómo hacerlo

El alto precio de la vivienda en España, tanto para alquilar como para comprar, hace que muchos se planteen la opción de comprar una casa prefabricada, ya que sus precios son muchísimo más asequibles. Sin embargo, hay un tipo de casa prefabricada que no se puede colocar en suelo rústico, pero hay otra que sí.

Se trata de las llamadas 'mobil home' y su mayor éxito es que se pueden colocar en cualquier tipo de suelo, incluido el rústico. Una casa móvil es una casa que se puede transportar de manera sencilla, porque va provista con chasis, ruedas y lanza para arrastras.

Las mobile home presentan ciertas ventajas frente a las casas prefabricadas, ya que tienen algunas características que les permite esquivar las regulaciones legales sobre las edificaciones para ser instaladas en suelo rústico. No obstante, es importante saber que la posibilidad de instalar una casa prefabricada móvil es suelo rústico depende de la legislación aplicable en cada comunidad autónoma.

Vacío legal

"Un suelo o terreno rústico es una parcela calificada por la ordenación territorial como no urbanizable. También se conoce suelo rural y se caracteriza por carecer de las infraestructuras urbanísticas y de abastecimiento básicas. Por ejemplo, alcantarillado, paso rodado, agua, alumbrado, etc.", explica el portal Idealista. Sin embargo, existen excepciones que permiten que se pueda instalar una casa prefabricada móvil en suelo rústico gracias a un "vacío legal".

Debido a que se puede cambiar de sitio sencillamente, esta clase de casas aúna todas las características para ser un “bien mueble“ (en vez de inmueble), regulados en el Art. 335 del Código Civil (“todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos”).

Independientemente del tipo de vivienda, prefabricadas o no, no se puede construir en suelo rústico, excepto cuando la vivienda se dirija a actividades ganaderas y agrícolas y cuando el suelo posea una orografía y superficie concreta. Esto variará según la comunidad autónoma. En cuanto a las casas prefabricadas móviles que no necesitan obras, la instalación o no en suelo rústico dependerá de su capacidad de autoabastecimiento. Si sí es capaz, pasará a considerarse la vivienda como una "caravana".

Una vivienda con tales peculiaridades y con autosuficiencia no necesita ni cimentación ni obras. Son viviendas que poseen su propio sistema de reciclaje de vertidos, depósitos de agua, paneles solares. Estas viviendas aprovechan el vacío legal, debido a su capacidad de reubicación, aunque la legalidad de instarlas en terreno rústico variará según la comunidad autónoma correspondiente.

De tal forma, las casas móviles están en auge y cada vez se venden más. Sobre todo por su atractivo precio, ya que una de dos habitaciones se puede comprar por unos 16.000 euros.