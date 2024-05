El último truco viral para comprar billetes de Ryanair: viajar por todo el mundo por menos de 20 euros

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y es el momento de buscar vuelos para poder viajar por España y el resto del mundo. Si bien es cierto que los precios de los billetes de avión se han encarecido muchísimo desde la pandemia, siempre hay trucos que puedes utilizar para encontrar las mejores tarifas, sobre todo si vas a buscar vuelos baratos con Ryanair.

Utilizar las compañías aéreas low cost es la opción más económica (aunque puedes encontrar interesantes ofertas en otro tipo de aerolíneas) y si además utilizas un truco que te contamos aún podrás volar más barato.

Cómo volar por menos de 20 euros con Ryanair

Una de las compañías de bajo coste que tiene un truco muy interesante para encontrar vuelos muy baratos es Ryanair. Lo primero que tienes que hacer es abrir el navegador en tu dispositivo móvil en forma 'oculta'. Escribe 'vuelos baratos Ryanair' y después entra en el enlace 'buscador de tarifas Ryanair' para viajar por toda Europa a menos de 20 euros.

Cuando ya estés dentro de este apartado, solamente tendrás que elegir desde dónde sales, el aeropuerto al que quieres dirigirte o país y el presupuesto que tienes. De todo lo demás, será la propia web de la aerolínea la que se encargará de ello. Además, a la hora de elegir presupuesto nos dejarán una cantidad en particular o menor a ello, por ejemplo: 20 euros y menor de, 50 euros y menor de… O también establecer la cantidad que queramos.

De esta forma, encontraremos los vuelos al mejor precio. Pero, lo que debemos tener en cuenta es que no seremos nosotros los que escojamos las fechas (al menos desde un principio, después se podrá cambiar), sino que, esta sección «oculta», nos dirá las fechas en las que están disponibles esos billetes de avión baratos. Por lo que, a partir de comprar los billetes de avión, será cuando tendremos que comenzar a organizar el resto de cosas del viaje.

También podemos buscar los vuelos más baratos de Ryanair por destino.

El buscador 'secreto' de Ryanair

Ryanair tiene un buscador en su página web que no muchos conocen y que está 'escondido'. O al menos es complicado dar con él para aquellas personas que no están acostumbradas a navegar por su página. Digamos que no salta a la vista.

Si para ti la fecha del viaje es lo de menos, este es el buscador que necesitas para programar tus escapadas. Igualmente es idóneo si tampoco te importa el destino, sino solo la cartera. Pero incluso si ambas cosas son relevantes, también te será de gran ayuda y podrás ahorrarte bastantes euros.

A grandes rasgos, este buscador de vuelos de Ryanair permite ver de una tacada cuáles son los vuelos más baratos que hay desde cada aeropuerto. Y todo ello ordenado por destino: desde el más económico hasta el más caro. Con solo introducir el nombre del aeropuerto desde el que se quiere salir y seleccionar Anywhere (cualquier destino) en la casilla anexa, tendrás ya un perfecto resumen de los vuelos más baratos a cada destino.

Para llegar a este buscador de todos los vuelos más baratos de Ryanair hay varias formas. La más fácil es entrando en su página web: www.ryanair.com/es/es. Una vez abierta, en la parte superior derecha se debe desplegar la pestaña "Planear". A continuación se tendrá ya acceso al buscador entrando en "Destinos".