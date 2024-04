‘Una chica vuelve a casa sola de noche’, en los Divendres de Cine de Sant Josep

La periodista y directora del Festival Internacional de Nuevas Narrativas Mal del Cap, Inma Saranova, ha elegido para el Ciclo Divendres de Cine de mañana a las 20.30 horas en Can Jeroni la película ‘Una chica vuelve a casa sola de noche’ (2014), con guion y dirección de Ana Lily Amirpour. «Me gusta por muchos motivos, el primero es que es la ópera prima de la directora y no podía ser una obra más arriesgada. El segundo es que recoge a la perfección una mezcla de géneros extrema, entre western y novela gráfica. Se trata de una película de terror y yo soy devota de este género, en blanco y negro y con una banda sonora al puro espagueti western, digna de Morriconne. Además, está grabada en persa y la protagonista es una vampira que se mueve por la ciudad iraní Bad City con monopatín. No se puede pedir nada más», explica Saranova.