Cortos premiados en los Goya y un estreno para abrir el Ibizacinefest

La octava edición del Ibizacinefest arrancó ayer con la exhibición de la película ‘Ara la llum cau vertical’, de Efthymia Zymvragaki y el posterior concierto íntimo del músico cretense George Xylouris en el centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. Y en este centro cultural tendrán lugar en la tarde del sábado las dos primeras sesiones que reunirán los títulos que compiten en el Concurso Nacional de Cortometrajes, a las 17 y a las 19 horas. Entre otros, se podrá disfrutar de los cortos premiados en los Goya: ‘Aunque es de noche’, de Guillermo García López (Goya al mejor corto de ficción), y ‘To Bird Or Not To Bird’, de Martín Romero (Goya al mejor corto de animación), además de Blow!, de Neus Ballús, finalista en la categoría de el director de ‘Anteparaíso’, Koldo Almandoz, mantendrá un coloquio con el público tras la proyección.

La jornada del sábado se completará a las 20:30 horas en Can Jeroni con el estreno en España de ‘Light Falls’, quinto largometraje de uno de los directores de fotografía más aclamados de Hollywood, Phedon Papamichael, nominado dos veces a los Óscar (‘Nebraska’ y ‘El juicio de los 7 de Chicago’) y cuyo trabajo abarca títulos como ‘El tren de las 3:10’, ‘Le Mans ’66’ o ‘Indiana Jones y el dial del destino’.

Can Jeroni también concentrará la programación del domingo con cuatro propuestas. Los más pequeños serán los protagonistas de la sesión de las 12 horas, que ofrecerá los once títulos dirigidos al público infantil que conforman la sección ‘CineKids’, muestra no competitiva de cortometrajes internacionales para público infantil y familiar realizados con diferentes técnicas de animación.

A las 17 horas se programará una nueva sesión de títulos que participan en el Concurso Nacional de Cortometrajes y a continuación tendrá lugar el estreno en la isla del largometraje ‘Gallo rojo’, del cineasta vallisoletano Enrique García-Vázquez. El director junto a la actriz Pino de Pablos celebrarán un coloquio con el público al finalizar la proyección.

El programa incluye el martes los últimos trabajos de directores de las islas en el marco de la sección ‘Eivissa Cinema’

La jornada del domingo finalizará con una sesión, a partir de las 20.30 horas, que tendrá como gran protagonista al director Àlex Lora, quien visitará el Ibizacinefest para presentar su cortometraje ‘La gran obra’, premiado recientemente en el Festival de Sundance, y el estreno balear de ‘Unicorns’, su primer largo, protagonizado por Greta Férnandez, Pablo Molinero y Elena Martín. El cineasta también mantendrá un coloquio con el público al finalizar la proyección.

La semana arrancará el lunes con la celebración del taller Introducción al guion cinematográfica cargo de Juan Marí Susierra, fundador y director de Ibiza Cinema, que tendrá lugar en el Centro Cultural Cervantes de Sant Antoni a partir de las 19 horas.

Talento balear

El talento de los cineastas de las Islas Balears protagonizará dos sesiones de la ‘Ibiza Cinema’, sección competitiva dedicada al cortometraje balear e ibicenco, programadas en el Teatro España de Santa Eulària. El martes a las 19 horas, el programa reunirá los últimos trabajos de cineastas locales como Marco Ferraris, Alfonso Morillas, Ramón Mayol, Marta Lladó, Miquel Gomila Martí, Miki Durán, Toni Bestard, Rafa Cortés, Joan Fullana, Mar Fiol, Marina Rueda, Ferran Bex, Kyan, Marcos Cabotá, Sebastián Feldman, J.Riera, M.Vingut, Sara Rico, Tasya Menaker, Bárbara Hermosilla o Josep Alorda. Esta primera sesión se completará con la proyección de ‘María y la película olvidada’, film que explora la vida y obra de la mallorquina María Forteza, una hasta ahora desconocida pionera del cine sonoro, con la presencia de sus directoras, Marta Hierro y Nuria Abad.