Primera sentencia de un TSJ que aplica la doctrina europea y obliga a hacer fijo a un interino en fraude

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJV) ha sido el primero entre los tribunales superiores de justicia españoles en avalar que un trabajador público interino se convierta en indefinido si viene de estar en fraude. Los magistrados vascos invocan el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que censura la ley española y abre la puerta a los interinos del personal laboral que sufran abuso a reclamar su fijeza.

Si bien hasta ahora varios juzgados de primera instanica ya habían aplicado la nueva doctrina europea, el vasco es el primer TSJ que hace lo propio. Sobre la cuestión existe debate jurídico y no todos interpretan la doctrina europea de igual manera. Hasta el punto de que otros tribunales superiores de justicia, como el de Madrid, rechazan que la solución al abuso de temporalidad del personal laboral que denuncie sea la conversión directa a indefinido.

La sentencia vasca fue dictada este pasado 23 de abril y la ha recogido el catedrático de derecho del trabajo y de la Seguridad Social de la UOC, Ignasi Beltran, en su blog personal. En la misma los magistrados vascos invocan el fallo del TJUE, "a cuyos contenidos nos plegamos en esta sentencia", y avalan la decisión previa del juzgado de primera instancia de reconocerle la condición de indefinido a un trabajador de la Universidad de Euskadi que lleva 18 años encadenando contratos temporales.

La sentencia del TJUE aborda una figura jurídica que es difusa y no está regulada normativamente: el trabajador público indefinido no fijo. Esta aparente contradicción ha surgido a partir de la jurisprudencia previa. Se refiere a un empleado del cuerpo laboral que no ha accedido a un puesto de funcionario en la administración de manera tradicional, como a través de una oposición, de ahí el término "no fijo". Sin embargo, debido a su prolongada ocupación de un puesto estructural, los magistrados le reconocen como compensación del fraude la consideración de indefinido.

Los magistrados vascos, citando la sentencia europea, consideran que no es suficiente que al interino denunciante se le reconozca esa condición difusa de "indefinido no fijo", sino que tiene derecho a pasar a ser directamente "indefinido". "La relación laboral del indefinido no fijo no solo es una manifestación de una relación laboral que sigue siendo temporal [...], siendo por ello medida insuficiente para que se de el efecto útil de aquella Directiva [europea], sino que también dice que la cualificación del contrato de trabajo como indefinido sí que es medida aplicable", apuntan los jueces en su sentencia.

Pendientes de otro fallo del TJUE

El Gobierno aún no ha reacciondo legislativamente ante la sentencia del TJUE. Los jueces europeos han solicitado una modificación legislativa, argumentando que la nueva normativa diseñada para abordar el fraude en la contratación temporal del sector público no cumple con todos los requisitos del derecho común. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública está analizando cómo encajar el fallo a la legislación española, si bien presuntamente todavía aguardarán unos meses más ya que el TJUE prepara otra sentencia al respecto.

El próximo 13 de junio está previsto que el TJUE se pronuncie sobre si la ley española cumple o no los requisitos para los interinos del cuerpo funcionarial, ya que su primer fallo se circunscribía al personal laboral. A expensas de su veredicto y de la reacción del Ejecutivo español, decenas de miles de interinos potencialmente afectados esperan con expectación.

A la espera del veredicto de los procesos europeos, múltiples interinos han ido recurriendo a los juzgados de primera instancia para tratar de resolver sus situaciones personales. Y, en paralelo, las diferentes administraciones han ido sacando adelante los procesos de estabilización extraordinarios diseñados para integrar de manera permanente a gran parte de esos interinos en fraude. Dichos procesos deben concluir antes de finalizar este año y entre los técnicos de la Generalitat -proceso ya finalizado- más del 90% de los eventuales han acabado consolidando plaza.

