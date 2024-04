Advierten de los peligros de publicar la tarjeta de embarque en las redes sociales

Estamos a punto de coger una avión para irnos de vacaciones o de fin de semana y nos invade la alegría. Queremos compartir este estado con nuestros seguidores y lo que hacemos es hacernos un selfie con la tarjeta de embarque en la mano para colgarlo en nuestras redes. Esto es algo muy habitual.

Pero entraña riesgos, muchos.

Todos tenemos muy claro que una tarjeta de embarque de cualquier compañía contiene datos como el nombre y apellidos del pasajero, el asiento asignado, la puerta y hora del embarque... pero hay mucha más información de la que no somos conscientes.

Del código de barras de una tarjeta de embarque se pueden extraer datos como un número de viajero frecuente, información de contacto u otros detalles de identificación. La información contenida varía según la aerolínea y el tipo de código que incluye, pero hay que asumir que se trata de información muy personal. Por ejemplo, puede estar nuestro número de pasaporte y el teléfono de contacto, entre otros detalles.

En marzo de 2020, el ex primer ministro australiano Tony Abbott publicó una foto en Instagram de su tarjeta de embarque. "Usando solo esta imagen, un hacker pudo obtener acceso a los datos personales del primer ministro, incluido su número de teléfono y [número] de pasaporte", explica Mark Scrano, gerente de seguridad de la información de la firma de ciberseguridad Cobalt. Aunque ese pirata informático no utilizó los datos de Abbott con fines maliciosos, sino que pasó meses intentando contactar al equipo de Abbott para advertir sobre una posible violación de seguridad, es posible que otros no sean tan altruistas.

La tarjeta de embarque en el móvil tampoco es segura

Las tarjetas de embarque en los móviles pueden parecer una solución sencilla para proteger los datos personales. Pero el investigador de privacidad Bill Fitzgerald asegura que no es exactamente tan simple. "Esas aplicaciones (de las aerolíneas o del propio dispositivo electrónico) son pesadillas para la privacidad y, a menudo, están repletas de una variedad de seguimientos propios y de terceros", afirma. “A veces pueden incluir tu ubicación casi en tiempo real mientras usas la aplicación”.

Para los viajeros que prefieren usar su teléfono en lugar de una tarjeta impresa, Fitzgerald recomienda tomar una captura de pantalla del código QR en la tarjeta de embarque móvil y guardarla en sus fotos, eliminando la necesidad de una aplicación adicional para acceder a él.