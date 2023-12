«Como siempre, pintar es un viaje, en este caso, el que recorrí durante el año 2023», comenta María Vila Rebolo, artista y calígrafa, sobre la muestra que inaugura este viernes en el hotel OD Ibiza, en Marina Botafoc. «A través de la caligrafía expreso sentimientos, poemas y máximas. Hablo de la libertad, una constante en mis obras, y de mis inicios en el mundo de la caligrafía japonesa», continúa la artista. En la muestra, que ha bautizado con un sencillo título, ‘Caligrafía artística’, expone un total de 25 obras en las que hay piezas de técnica mixta, acuarela, guache, carboncillo, tinta china y nogalina, entre otras técnicas, detalla Rebolo.

La inauguración de la exposición, que estará abierta hasta el 8 de enero, después de las fiestas, está prevista para las siete de la tarde de este viernes .La artista detalla que estará en la zona de exposiciones del hotel, donde tiene la intención de seguir dibujando, mezclando la caligrafía con la pintura.

La inspiración para las obras la encuentra, detalla, en algunas de las «frases y poemas» que van acompañándola en la vida. Máximas, por ejemplo, de Picasso («yo no busco, yo encuentro»), San Juan de la Cruz («para venir a lo que no eres has de ir por donde no eres»). O versos de poetas de la isla: «L’amor fa d’antídot contra la mort...», de Carles Fabregat. En las obras de esta exposición están también muy presentes los niños y niñas que mueren en las guerras y para los que siempre recuerda un poema del palestino Ghassan Kanafani, en el que sueña con que los niños no mueren en las guerras, simplemente van al cielo hasta que ésta acaba, para regresar a sus casas y decirles a sus familias que estaban jugando con las nubes, relata la artista.