Lucía Pombo recibió hace unos días una noticia bastante llamativa: tenía un gusano bajo la piel. "Yo pensaba que era una picadura o una reacción a algo y resulta que es un gusano. Noto como se mueve. Me han recomendado que fuera al hospital para quitármelo cuanto antes", anunciaba la influencer después de acudir al médico por recomendación. Pero, ¿qué es de lo que habla Lucía Pombo en realidad?

La misma Pombo sacaba de dudas a sus seguidores desvelando el diagnóstico y el tratamiento: "¡Listo! Me lo matan con pastillas. Mi pregunta es: ¿Se queda ahi dentro muerto? Lo que tengo es una Larva Migrans. La sensación es rara porque lo notas como... moverse". La cosa empezó con un picor intenso en el dedo del pie que se fue deslizando hacia otros puntos de la planta: "Al principio estaba en la punta del dedo y y se ha ido deslizando hacia abajo del dedo, hasta la planta de pie".

¿Qué es la Larva Migrans?

La Larva migrans cutanea es un término que se utiliza para designar a la erupción dérmica que se produce por las larvas de gusanos que suelen vivir en el intestino de perros, gatos y felinos salvajes. Este gusano entra normalmente en los pies, penetrando la piel y alojándose en ella. Además, los expertos señalan que puede crecer desde unos milímetros hasta de dos a cinco centímetros diarios.

Estas últimas horas, la influencer ha dado aún más detalles acerca del gusano. "Muchos de vosotros decís que os amputaríais el pie. Yo también me lo amputaría de pensar en la grima que me da ver una cosa que además crece y la ves crecer", confesó la influencer. Sin embargo, Lucía Pombo intenta no pensar mucho en ello y "esperar a que se muera pronto".

Una de las preguntas que más le han repetido a la influencer es la de qué pasa si se muere dentro: "Yo también me hago la misma pregunta. Entiendo que se muere dentro y luego se desintegra, no estoy muy segura".

Al parecer, los médicos han advertido a la Pombo de que tenga paciencia, ya que le están dando pastillas para desparasitar por dentro, "de hecho, se utiliza para la sarna", tardará bastante tiempo en morir. Pombo también habló de cómo estaba creciendo el gusano que ahora vivía dentro de su cuerpo: "Están empezando a salir ampollitas".

Acto seguido, la influencer preguntó a sus seguidores si querían verlo realmente y procedió a enseñar cómo había crecido y ya se metía hasta por detrás del dedo meñique.

¿Cuándo pudo entrar la larva en su cuerpo?

Una pregunta que también se ha repetido mucho en el Instagram de Lucía Pombo es sobre cómo ha podido entrar la Larva Migrans en su cuerpo. La influencer tiene una leve idea de cómo habría podido ocurrir: durante su viaje reciente a Tanzania.

"La Larva Migrans se encuentra en zonas cálidas y húmedas con presencia de perros o gatos callejeros -y la playa estaba plagada- así quem lo más seguro es que el alien se incrustara en mi dedo aquí".