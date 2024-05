El petit príncep escriu un llibre

«La fava, cellada o no, panesca o negra» -són paraules del protagonista principal d’aquesta molt simple columna- «sempre ha reclamat el seu protagonisme. I no només els divendres. Fins i tot hi ha alguns cap de fava. I gallines favades. L’escriptor i poeta eivissenc Toni Roca, amic i vesí meu, no sol escatimar elogis a la fava, menys fràgil, això sí, que la seua fruita predilecta, la figa...». I té tota la raó del món. És un fragment del llibre ‘A prop meu’ (paisatges humans, mots, llocs viscuts) editat per l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i presentat fa uns dies a Can Jeroni, cor neuràlgic del poble josepí i amb notable, presència de pagesos i de senyors que feren costat a un dels seus fills predilecte i estimat, molt estimat. Aquest és el llibre número quatre de la seva biografia de creació. Abans publicà ‘Dones de pagesa; els treballs i els dies’, ‘Patrimonio personal’, ‘Volando tiempos, Estampas de Köln’. A ‘A prop meu’ l’autor ha desitjat fer un viatge interior però també exterior per la seva infantesa i experiències primeres a l’entorn i de manera principal del seu poble natal. Tots -a excepció de Mariano Rajoy- tenim a l’estil García Márquez el nostre particular Macondo on s’hi aboquen records, sentiments, ‘llocs viscuts’, presències, rostres de tota la vida que perfilaren i fins i tot donaren sentit a una biografia, a una existència que ell recull pam a pam, any rere any utilitzant un estil clar, senzill, lluminós que a tots i a tothom arriba. «Muchos de estos relatos -declararia a ‘Diario de Ibiza’- están basados en recuerdos de pequeñas conversaciones o anécdotas que escuchaba... Creo que en la vida de cualquier persona si rascas un poco tiene algo que aportar y decir...». Un llibre excel·lent escrit per una persona que té nom, cognom i llinatge, Vicent Marí Tur, ‘Botja’, el petit príncep de Puig des Molins/Beverly-Hills on només hi viu gent selecta. També és conegut com a Mimosím i, a més a més és expert en fresquíssimes, aromàtiques aigües de colònia. Però aquesta és una altra història que avui no contaré. Vicent, molts anys i bons.