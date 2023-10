Isabel Gemio: «No vale todo por la audiencia o por un voto»

Isabel Gemio Cardoso (Alburquerque, 1961) es una periodista y presentadora española de televisión y radio. A finales de la década de 80 y en los 90 fue uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla, medio donde ha desarrollado como presentadora gran parte de su extensa trayectoria profesional con programas como ‘Sorpresa Sorpresa’ en Antena 3, ‘Acompáñame’, ‘Retratos con alma’, ‘Juegos sin fronteras’, ‘Tal cual’ en TVE y ‘Te doy mi palabra’ en Onda Cero. La fundación con su nombre fomenta la investigación científica de las enfermedades raras como la que padece uno de sus hijos.

Ha vuelto a Ibiza para un acto benéfico. ¿Cómo ha sido?

Me propusieron presentar la Gala Pink October de la Asociación Elena Torres para la investigación contra el cáncer, no lo dudé, porque ella es madre, ha perdido una hija, yo tengo un hijo enfermo y estamos para ayudarnos entre todas. En este momento me apetece mucho apoyar este tipo de eventos ya que me gratifican a nivel humano, conozco a gente interesante y es una maravilla hacerlo en un entorno tan bonito como Ibiza donde la gente es solidaria. La isla es un paraíso en otoño lejos de la masificación del verano, la exhibición, las fiestas y lo caro que se ha puesto todo. Me gusta estar en el campo, ver la puesta de sol de Benirràs, la luz, la energía y las calas, por eso muero.

¿Es especialmente sensible a estos actos por su situación personal?

Mi fundación lleva 15 años apoyando e incentivando la investigación en enfermedades minoritarias, llamadas raras. Conocemos las dificultades de obtener financiación para proyectos y por eso me gusta colaborar con otras asociaciones, fundaciones o causas que me demandan ya que me produce, además, una satisfacción.

¿Es cuestión de prioridades o de tiempo para dedicarse?

No hay nada más interesante que dar lo que cada uno tiene, ahora tengo más tiempo, quiero echar una mano y poner mi granito de arena, hago todo lo posible por el apoyo a la investigación como es el caso de Elena Torres, tanto por los cánceres mayoritarios que sufren muchas personas como por los raros que no llegan a 5 personas por cada 10.000 habitantes y no se investigan tanto porque no son tan rentables para los laboratorios.

¿En qué proyectos está ahora o qué tiene en mente?

Fundamentalmente por este tipo de cosas, por mi fundación, mis hijos, mis perros, viajar, leer y haciendo todo lo que me gusta. Ahora retomo mis entrevistas para mi canal de You Tube, estoy con un podcast en Ivoox que se llama ‘El refugio de los salmones’, hago una hora y media de radio, etcétera. Hago lo que me apetece sin ansiedad, sin necesidad de audiencias, simplemente por hacer lo que sé, porque me gusta, me llena y este oficio del periodismo sigue siendo apasionante para mí. Nada más.

¿Cómo es su programa en YouTube?

Lo retomo tras más de un año abandonado y va bien. Tengo 25.000 seguidores sin haber puesto nada nuevo en este tiempo y ahora no para de subir el número de suscriptores. Hago un género de entrevistas que me fascina tanto en prensa, en radio o televisión, me gusta escuchar a alguien que cuenta cosas interesantes y que puede opinar absolutamente de todo y en una canal como YouTube tengo toda la libertad para entrevistar a quien quiero, desde un científico, una persona muy popular o quien me apetece.

¿La libertad es algo ajeno a la televisión actual?

Siempre he apreciado mucho la libertad, la televisión se ha puesto tremendamente difícil porque es muy competitiva, manda la audiencia sobre todo y es complicado para los profesionales salir adelante sin devaluar demasiado los contenidos. Según qué cosas no me apetecen.

¿Le importa ‘guerrear’ en la tele de hoy en día?

‘Guerrear’ de esa manera no, a mi manera no me importaría. Sé lo que es el prime time, el horario más competitivo y en el que las cadenas se juegan más dinero. He sido afortunada porque me ha ido muy bien siempre en la televisión, lo mismo que en Onda Cero durante 14 años. Hacía creatividad para conseguir contenidos interesantes para el oyente o televidente con temas muy pegados a las necesidades reales de la cultura, los artistas y la gente que nos alimenta el alma, ya que no solo de pan vive el hombre. Afortunadamente he podido hacer todo eso.

¿Cómo es la vida de una presentadora de éxito lejos de los focos y la fama?

Pues muy tranquila, ahora he descubierto una vida lenta que me gusta también y que no sabía cómo iba ya que he trabajado más de 30 años a otro ritmo. En estos momentos tengo una calidad de vida que desconocía, sin prisas, sin agobios, sin tensión y sin presión. El éxito conlleva mucha presión y viendo a mis compañeros sufriendo tanto por la audiencia en el comienzo de la temporada, reflexiono y me digo: ¡Uuy que difícil y que duro! Tengo la suerte de permitirme esta nueva faceta de mi vida después de muchos años de trabajo haciendo las cosas que me apasionan.

¿Hay vida más allá de los focos y los platós?

Hay mucha vida más allá del foco. He hecho creatividad, entrevistar y comunicar, no sé hacer otra cosa, no he invertido en otras facetas ni diversificado o apostado por negocios como otros compañeros que lo han hecho muy inteligentemente. Mi trabajo era muchísimo y ya tenía suficiente con ello.

¿Está aprendiendo a vivir de forma normal?

Estoy aprovechando esta otra vida para aprender a vivir de otra manera, disfrutar al máximo, tener más tiempo para mí, meditar, hacer, retiros, viajes, series, películas, ver teatro, exposiciones y estar con los amigos. Hay que vivir la vida porque pasa como un tren de alta velocidad, el último tramo de tu vida hay que cuidarlo mucho, me preocupa envejecer con dignidad, conociéndome bien y saber qué quiero hacer.

¿Cómo ve el futuro inmediato de la televisión con tantas plataformas, canales y ofertas de todo tipo?

La televisión está en permanente cambio, no tengo idea de como será el futuro, cada día entiendo menos ya que a veces cuando arranca un programa pienso que puede funcionar y me equivoco. Como espectadora me he ido a las plataformas como tantísima gente, a los podcast y las cosas nuevas. Jesús Quintero, un amigo al que admiraba y al que echo mucho de menos, decía a los que manejan la televisión generalista por qué no se preguntaban por qué los espectadores se iban a las plataformas. A lo mejor la gente tienen otras inquietudes y quiere otras cosas. Es un gran debate que necesita tiempo. Veo documentales, series pero he de priorizar porque no tengo tiempo para verlo todo.

¿El tiempo es un lujo a su edad?

Es un recurso no renovable que hay que optimizar al máximo y no quiero perderlo por nada del mundo con cosas que podrían interesarme pero como hay otras que requieren más de mi tiempo y energía, he de elegir. Cada etapa en la vida tiene algo extraordinario porque la vida es un misterio impresionante y hasta el final estamos descubriendo cosas. Es un viaje apasionante a pesar de todo.

¿La inteligencia artificial nos va a cambiar de nuevo la vida?

Tengo tanto desconocimiento que me da miedo opinar. Es un cambio enorme sobre todo para el mundo audiovisual y para los ciudadanos, tiene cosas positivas y negativas, como todo. Si una máquina detecta antes una enfermedad o un diagnóstico es algo positivo, puede ser fundamental, pero tiene su cara B, como Internet que ha logrado la mayor transformación desde la época industrial aunque quizá con tanto cambio e incertidumbre, miedo y descontrol, provoca que no acabemos de conocerlo del todo, sobre todo para las generaciones que hemos nacido en el siglo pasado.

¿La diferencia con los nuevos tiempos la marca la tecnología?

Los cambios e innovaciones han sido una constante a lo largo de la historia, la diferencia es que ahora no se dan las características adecuadas para el debate sosegado, la reflexión, el autoconocimiento, hace falta tiempo, silencio, sosiego. Hay demasiado ruido y velocidad y no se ve el paisaje con claridad.

¿Qué programa o entrevista le hubiese gustado hacer o presentar que no fue posible?

Buena pregunta. Me hubiese gustado hacer ‘La Clave’ de José Luis Balbín en su tiempo, ‘Buenas noches’ de Mercedes Mila y de los formatos más actuales me hubiese decantado por un programa late night, ya que ese es un horario con más libertad y siempre y cuando tuviese la oportunidad de hacer lo que me diese la gana.

¿Como ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ de su amigo Pepe Navarro?

Por ejemplo, a mi manera y hecho por una mujer, que no se ha dado nunca. La única que se atrevió fue la cómica Eva Hache, aunque el humor es una cosa y la presentación de un comunicador tiene otros matices.

¿Un libro de memorias o un documental no entra en sus planes?

Tendría para escribir un rato pero me digo: ‘Me van a matar’ (Risas). No es el momento, todavía espero mucho de la vida y que me sorprendan muchas cosas. He tenido una carrera maravillosa, he logrado mucho más de lo que pensaba o soñé pero no he sido ambiciosa. Mi pasión como comunicadora me ha ayudado a crecer como ser humano y conocer gente muy interesante, pero plasmarlo en un libro no lo veo, quizá mejor un documental, porque me fascina lo audiovisual.

¿Si no hubiese sido presentadora que otro camino habría elegido?

Me hubiese encantado estudiar dirección de cine o realización de televisión para aplicar mi creatividad al documental, es un formato en el que puedes desarrollar las cosas con tranquilidad, tener perspectiva y escuchar a gente interesante. Veo muchos documentales en plataformas.

¿Tiene sueños por cumplir en la vida?

Mi sueño es la curación de mi hijo y que los míos no sufran, tener salud y sorpresas en la vida, porque me ha dado mucho y ahora tengo que dar a los demás, a gente que no tiene tanta fortuna. Me llena mucho el alma el mundo espiritual, en el que estoy con gente que me aporta mucho.

¿El panorama político actual en España es soportable para los ciudadanos?

Tenemos los políticos que nos merecemos, son los que hemos votado entre todos, no sé por qué nos quejamos tanto, hay que reflexionar sobre esto. No todo vale por un voto, lo mismo que pienso que no todo vale por la audiencia. Para un comunicador o periodista no puede ser que todo se rebaje hasta la indecencia por la audiencia, si te respetas a ti mismo y al espectador es mejor para la convivencia. Todos construimos sociedad con nuestros actos por acción o por omisión, por lo que tenemos una responsabilidad y no solo hay que pedirle a los políticos, sino preguntarnos que hacemos por cambiar y mejorar la sociedad. No paso de la política, porque como dijo un sabio: ‘No pases de la política o ella pasará de ti’, y te quedaras sin atención, pensión, ayuntamientos y demás.