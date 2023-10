UOM en Ibiza: «El aprendizaje no tiene edad»

«Hasta el último aliento de vida, el ser humano tiene capacidad para aprender. El aprendizaje no tiene edad. Es cierto que hay cosas más complejas, pero siempre se puede», afirmó el director de la Universitat Oberta per a Majors (UOM), Antoni Gamundí al principio de la inauguración del curso académico de la UOM.

Sara Ramón, la consellera de Cultura de Ibiza, mencionó el programa de la Universitat Oberta per Majors que traslada las clases a los diferentes municipios de la isla. «Queremos descentralizar la cultura y la formación», agregó. Además, comentó que las clases del curso pasado recibieron a 169 matriculados en la sede de Ibiza y Formentera, de los que 130 eran mujeres.

Este mayor interés de la población femenina por la educación en edades avanzadas se mantiene en el resto de Ibiza, ya que los demás lugares en los que la UOM imparte clases reunieron 153 alumnos, de los que ocho de cada diez eran mujeres. «En eso ganamos», bromeó Ramón antes de reconocer que mantener estas cifras después de la pandemia «es un éxito». Mercedes Escandell Ramon, alumna desde hace seis años recuerda: «Después de la pandemia hubo casi dos años que eran unas [clases] presenciales y otras en casa con el ordenador. Desde el año pasado son todas presenciales».

Los contenidos de los cursos

Sara Barbado Sánchez, la concejala de Infancia, Igualdad y Mayores del Ayuntamiento de Ibiza, destacó el módulo de deporte y salud del programa de estudios: «Es tan importante cuidar la parte física como la mental». Magdalena Brotons, la vicerrectora de Proyección Cultural y Universidad Abierta, también se refirió a los contenidos de las clases. «Todos los profesores hacemos un gran trabajo para tratar de ofrecer unos cursos atractivos. Si os seguís apuntando, estoy contenta porque quiere decir que os interesa», aludió al público que acudió al acto de inauguración.

Ibiza despierta interés

Algunos de asistentes consultados que acudieron al acto aseguraron que los temas sobre Ibiza son las que más éxito tienen. Antònia Riera Juan, que comienza su segundo curso señaló: «Las clases que me gustan más son las de historia de Ibiza. Hay cosas que conocía y otras que no. Siempre aprendes algo». Esperança Marí, que es alumna desde «por lo menos ocho años», está de acuerdo: «Me gustan más las conferencias de historia. Me interesa más cuando hablan de la Ibiza antigua y de cultura general». Por su parte, Fanny Escandell, que comienza su tercer año, prefiere las matemáticas porque «teníamos un negocio antes de jubilarme y las he puesto mucho en práctica».

Para finalizar el evento, la historiadora y directora del Arxiu Històric d’Ibiza y Formentera, Fanny Tur, impartió la primera clase del curso, titulada ‘Ibiza y la revuelta de las Germanías’. En ella repasó la situación de la isla antes del conflicto y el desarrollo del enfrentamiento, que este 2023 cumple su 500 aniversario, en Ibiza. Además, indicó que el registro que ella administra conserva una carta encontrada en Londres de la compraventa de un barco que intervino en los combates.