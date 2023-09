"Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar esto, ¿sororidad?, ¿ética? O simplemente que no quiero hacer parte de estas cosas", con estas palabras comienza explicando la tatuadora Leidy Mora la historia de por qué se negó a hacer un tatuaje a una clienta. Su decisión es de lo más comentada en internet.

Leidy Mora es una conocida tatuadora en Colombia que lleva a sus espaldas cientos de tatuajes. "Con el paso de los años he hecho tatuajes así de los cuales me he arrepentido y como mujer digo ‘no debí prestarme para hacer eso'", explica. Se refiere a peticiones como la que se negó a hacer a una clienta que le pidió tatuarse la frase "propiedad de Víctor", junto a la fecha en que iniciaron su relación, rodeado de algunas flores y con un "por siempre" al final. Esto es lo que le responde el estudio de tatuajes en el que trabaja Leidy Mora: "Esperamos que estés bien. Qué pena contigo. En el estudio no realizamos ese tipo de tatuajes porque atentan contra la moral de la mujer. En esta ocasión no te podemos ayudar". La tatuadora confiesa que le parece feo negar un tatuaje pero le parece más feo tatuarle a alguien que es propiedad de otra persona. Mora confiesa que le pareció "muy triste" y sabe que habrá otro profesional que se prestará a hacerlo. Sin embargo, ella no lo consideró oportuno y cuenta que en sus diez años de experiencia lo que más tapa son nombres y fechas de ex, pero en su vida había visto una petición como la de esta clienta. Son muchas las personas que le han reprochado a Leidy Mora que no es nadie para decidir sobre lo que quiere tatuarse otra persona. "Es libre de tatuarse lo que quiera, si se arrepiente, lección aprendida", le reprochan. El mensaje de la tatuadora es claro: "Espero que la chica vea este vídeo y entienda que ella no es una cosa de la que alguien pueda apropiarse". @leidymora_666 #tattoobogota #tatuajes #parejas #amorproprio ♬ sonido original - Leidy Mora #greenscreen ustedes que opinan 🤔? #soycreador