El Hostal La Torre, en Sant Antoni, acogió ayer la mesa redonda sobre comedia, celebrada en el marco de las actividades del Festival Ibicine, que hoy celebra su gala de clausura en el Cine Regio. El actor Javier Veiga, nominado a los premios Astarté por su ópera prima como director, ‘Amigos hasta la muerte’, que se proyectó por la tarde; David Mataró, director y guionista y el encargado de escribir el guion de las galas del festival, y Javier Muga, actor, guionista, productor y director del Festival de Cine de Comedia de Cuenca, participaron en un coloquio moderado por la directora de Ibicine, Helher Escribano.

Escribano se interesó por los orígenes de los invitados en el mundo de la comedia. Javier Veiga, que dio sus primeros pasos como cómico presentando ‘El Club de la Comedia’, contestó que el humor es parte de su vida porque en su familia se comunican siempre entre bromas. «En mi casa sólo nos comunicamos a través del humor, nunca nos hablamos en serio. Además, es un humor un poco hiriente, siempre estamos puteándonos. Aunque nos queremos», bromeó.

Javier Muga, creador del Festival de Comedia de Cuenca, confesó que cuando empezó su carrera como actor se negaba a hacer papeles cómicos. «Yo quería hacer un buen Lorca y me negaba a aceptar que funcionaba con la comedia», relató. Según explicó, el motivo era que veía la comedia como un «género estigmatizado». «Los premios se los llevan siempre los dramas. Llegar al público a nivel de reconocimiento con una comedia, es muy complicado, por eso creé el Festival de Comedia», dijo el actor, quien reconoció haberse inspirado en el Festival de Cine de Ibiza a la hora de llevar a cabo su proyecto. «Cuando estuve en tu festival el año pasado, Helher, dije: ‘El año que viene voy a hacer el festival de comedia’», recordó.

Durante la mesa redonda, los comediantes han coincidido en que existen muchos subtipos de humor y tiraron por tierra la idea del «humor inteligente» y de que sea «más difícil hacer reír que llorar». «Hay un desprecio por parte del público hacia la comedia que no existe con el género dramático. No es cuestión de que sea más difícil hacer reír o no, sino de que la gente es mucho más cruel con la comedia. Si vas a ver un drama y no has llorado, no te quejas. Con la comedia se hace sangre», criticó Veiga.

Otro de los temas que se repasaron durante la mesa redonda fue la facilidad que tiene la gente para ofenderse en la actualidad. «Cada vez es más difícil hacer comedia. La gente se ofende muy rápido. Ahora con las redes sociales tienes mil plataformas para criticar. La comedia no debe tener ningún tipo de censura. La gente se tiene que poder reír de todo», zanjó el guionista David Mataró.

Meriidiano y ‘Soc maricó’

A continuación, tuvo lugar el último episodio de la sección de podcast de Ibicine, producido por IB3 Ràdio y presentado por Laura Tur. Los primeros invitados fueron la presentadora de la gala de clausura, Meriidiano junto a David Mataró, director y guionista. «Mi tono presentando es bastante gamberro y es por eso que funciona en redes sociales, hago crítica de cine como si fuera una conversación entre amigos. Y eso es lo que quiero transmitir en esta gala de clausura de Ibicine», señaló Meriidiano.

Por último, los ibicencos Javier Riera y Miguel Vingut, creadores del cortometraje musical ‘Sóc Maricó’, cerraron este bloque de entrevistas hablando sobre el mensaje que querían transmitir con este trabajo: «hacer ver que muchas veces todo lo que nos pasa está en nuestra cabeza». Así, explicaron que este corto trata ese momento por el que tienen que pasar, según las normas sociales, todos los homosexuales: «salir del armario». De esta manera, Vingut y Riera reivindicaron que haciendo este casting fueron «más conscientes que nunca de que en « hay mucho talento y mucho potencial artístico. Tenemos que apostar por la creatividad ibicenca», señalaron.