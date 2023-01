Nuevo enfrentamiento entre un hostelero y un cliente. En esta ocasión por una supuesta crítica falsa en una red social. El comentario negativo, supuestamente inventado, tal y como denuncia el empresario, ha sido el detonante de una sonora queja del hostelero. "¿Sería capaz de hacer esta crítica sin esconderse detrás de un perfil?", se pregunta.

Todo comenzó con la siguiente mala crítica. "He ido a cenar con mi mujer y mis dos hijos y hemos pedido para picar. Ya sabemos de sobra lo que se suele comer pero el colmo es que pidamos tiras de cachopo de ternera asturiana y nos den una carne que sin duda no se parece nada a la ternera ni en color ni en textura, a parte del precio claro", comenzó criticando el supuesto comensal, que abundó: "Lo que me ofende no es el pagar más o menos, sino el que me quieran engañar dándome un producto más barato y cobrarme como si fuera carne IGP. Sin duda para no volver jamás".

La respuesta del empresario no se hizo esperar. "Esperamos que estas palabras sean fruto de la ignorancia. La otra opción para escribir esta crítica sin ningún tipo de fundamento ni racionalidad sería la de hacer daño y eso serían ya palabras mayores", comenzó diciendo el hostelero, antes de continuar: "Nosotros nos preguntamos... ¿Sería capaz de hacer esta crítica sin esconderse detrás de un perfil? Sin lugar a dudas seguramente no".

En cuanto a las acusaciones que hacía el comensal, el propietario del establecimiento dijo lo siguiente: "Por nuestra parte no podemos admitir que cuestione nuestra honradez, profesionalidad y la calidad del producto que ofrecemos en nuestro establecimiento, que es una de nuestras señas de identidad. Esto no quiere decir que no admitamos las críticas, siempre son recibidas, nos ayudan a mejorar, pero lo que aquí hace usted no es criticar, es decir que estamos estafando y eso no lo admitimos".

Su argumentación no acabó aquí. "Este tipo de descalificaciones vertidas por personas como usted sin ningún conocimiento ni del producto ni mucho menos del oficio seguramente le supondría algún problema judicial de no esconderse en este gratuito anonimato que aquí encuentra", abundó, antes de zanjar: "En definitiva, hágaselo mirar".

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.