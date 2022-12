Ela Gandhi, nieta de Gandhi: "El abuelo me enseñó a controlar el miedo"

Este enero se cumplen 75 años del asesinato de Mahatma Gandhi a manos del fanático Nathuram Godse. El adalid de la no violencia moría de un disparo a quemarropa. Pero su nieta Ela Gandhi (Durban, 1940), que participó vía Zoom en el Fòrum Internacional Multireligiós de Manresa desde el asentamiento que fundó su abuelo en Phoenix (Sudáfrica), no se apea del legado familiar: la resistencia pacífica puede vencer al odio y la violencia.

¿Qué diría el abuelo si abriera los ojos?

Estaría feliz al ver a tantos activistas medioambientales y a gente que alza la voz contra la pobreza. En particular, estaría orgulloso del papa Francisco, que no se limita a enumerar los problemas sino que reclama hacer algo al respecto, y de jóvenes como Greta Thunberg o Malala Yousafzai, que han roto barreras para que se oiga su mensaje.

¿Y qué le perturbaría?

Le habría hecho infeliz la enorme desigualdad, la explotación y el aumento de la gente que piensa que la violencia es la única forma de transmitir su punto de vista. Ni en sus peores pesadillas Gandhiji [el 'ji' es un trato de respeto] habría pensado en una guerra en el siglo XXI como la de Ucrania. No hay ninguna razón para asesinar a tantas personas.

"De una manera suave, se puede agitar el mundo", dijo Gandhi. No funciona.

Sí funciona. Para cambiar el mundo necesitamos amor, compasión, tolerancia y respeto mutuo. Si lo ponemos en práctica, nunca más volveremos a pensar del mismo modo.

Frente a este y otro tipo de violencias, ¿cómo reaccionar?

Hay que reclutar a más y más personas que piensen de manera no violenta. Y la educación también es muy importante, porque a menudo las personas se vuelven violentas debido a la ira. Hoy hay expertos en instigar la ira. Debemos transmitir el mensaje de paz a través de todos los medios.

Usted ha sido arrestada y le asesinaron a un hijo suyo. ¿Merece la pena?

Debes estar preparada para hacer sacrificios. Sabes que podrías morir, pero sigues adelante. No puedes sentarte, decir "oh Dios, algo me va a pasar" y no hacer nada. El coraje es una fuerza moral, y la fuerza moral es más fuerte que la física.

¿Una lección del abuelo?

Mi madre, Sushila, me contaba historias sobre mujeres que lucharon por la independencia de la India como Sarojini Naidu, Aruna Asaf Ali o mi abuela, Kasturba. Interioricé esos relatos de coraje y supe que, hiciera lo que hiciera, debía seguir su ejemplo. A través de las historias de coraje, mi madre me dio herramientas contra el miedo, porque todos tenemos miedo.

¿Cómo se domina?

Antes de llegar, estás asustado porque anticipas el sufrimiento. Pero cuando controlas la imaginación y dices "voy a enfrentarlo", te vuelves más fuerte. Es muy importante contar historias de coraje a los niños antes de los 10 años.

Curioso. Ha mencionado solo a mujeres...

El gran referente es Gandhiji, claro. Él nos enseñó el control del miedo, no la falta de miedo. Él también lo tuvo. Mi madre me contó que cuando Gandhiji fundó, en 1904, el asentamiento de Phoenix le daban miedo las serpientes. Durmió en el suelo de la terraza, dejando que se deslizaran sobre su cuerpo y siguieran su camino. Puedes superar todos los miedos enfrentándote a ellos.

¿Qué tipo de yayo era Gandhi?

Amoroso. Lo conocí cuando yo tenía 6 años. Pasaba mucho tiempo conmigo. Recuerdo que, después de cinco días comiendo solo calabazas, fui a él para quejarme. No solo me escuchó atentamente, sino que debatió el asunto en la reunión de oración, sin decir mi nombre. Esa es una lección muy rápida para los padres: hay que escuchar a los hijos.

La fomentar la simplicidad, dice.

Usar las manos es una habilidad muy importante. Puedes ser simple y, sin embargo, tener ropa y joyas muy hermosas que hagas tú mismo. El mundo tiene suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no lo suficiente para satisfacer la codicia de unos pocos. ¿Por qué necesitan tanto?

¿Cómo es su vida, Ela?

Es muy hermosa. Dios me ha dado lo suficiente para cubrir mis necesidades. Y en casa tengo la Biblia, el Corán, el Bhagavad-gītā. Mucha gente solo cree en la ciencia pura, pero a mí la oración me desestresa, me da calma y energía para seguir. Desde este punto de vista, tiene una base científica, ¿no cree?