Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día. Especialmente en ciertas plataformas especializadas en críticas de establecimientos. Eso es lo que ha pasado en este caso, en el que unos y otros se en enzarzado por el comportamiento de unos niños y sus padres en un establecimiento.

Todo comenzó con una mala crítica del cliente insatisfecho. "Fui con mi familia y el trato personal de sus gerentes es pésimo. En concreto relacionado con niños. Lo peor de todo es que una vez les expones el problema, en lugar de quedar bien con el cliente te replican rozando la falta de respeto, dejando claro que no saben tratar a la clientela al menos con un mínimo de educación", escribió el comensal.

La respuesta del empresario no se hizo esperar. "Claro está que cada uno tiene su manera de verlo. Dedicamos parte de nuestro local para que los niños disfruten, ya que contamos con un gran parque infantil. Lo que no puede usted es pensar que en nuestro local, por el mero hecho de pagar, puede hacer lo que le venga en gana", comenzó explicando el hostelero.

Su respuesta no acabó aquí. "En su caso, se dispuso a poner una silla de las mesas de sidrería en medio de la barra de el bar, y de buena manera se lo fue a explicar un camarero. Después usted le pidió explicación a otro camarero, y recibió la misma amable respuesta. A continuación me pidió a mí explicación, y le atendí también con el máximo respeto", enumera el empresario.

El relato no finalizó aquí: "Nada le sirvió, y aún así fue a la barra a hablar con mi mujer, la cual se lo explicó también. Y usted no entraba en razón. No creo que nadie haya rozado la falta de respeto. En cambio, usted dice que tenemos que romper nuestras normas y formas de trabajar para no quedar mal. Creo que está muy confundido, ya que si permitiéramos que cada uno hiciera lo que le diera la gana perderíamos más que ganaríamos".

El zasca se remató así: "Como usted ha dicho, hay muchos locales donde gastar el dinero y yo lo invito a ello, ya que a nosotros tampoco nos interesan clientes como usted. Aún así, un cordial saludo

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.