Músicos de primer nivel para rendir homenaje a Erwin Bechtold en Sant Carles

El pasado 27 de agosto de 2021, dentro del XXIV Festival Internacional de Música de Ibiza, el Trío Martos Valero al terminar el Trío nº 2 en mi menor, opus 67, de Dmitri Shostakovich dejó al público en silencio. Los espectadores que abarrotaban la sala estuvieron más de medio minuto impactados, emocionados unos, llorando otros. Quizás, simplemente, en paz. Después, siguió una atronadora y larguísima ovación con el público puesto en pie, con bravos, vivas, fotos, vídeos y todo tipo de piropos.

En esa ocasión Erwin y Christina Bechtold cambiaron sus asientos habituales de la quinta fila, lateral izquierdo y junto al pasillo, por la cuarta fila lateral derecho, también en el pasillo, con la intención de respirar más cerca del violonchelista Alberto Martos. Fue el último concierto al que asistió el maestro pintor. Es cierto que Erwin y Christina acudieron después a la gala final del XXIV Concurso Internacional de Piano de Ibiza (celebrada el 5 de septiembre) y quedaron muy agradecidos por su diploma de reconocimiento, impresionados con las interpretaciones del primer premio juvenil, el portugués Máximo Klyetsun y maravillados con ‘La valse’, de Maurice Ravel, de la mano del primer premio, el chino Hehuan Yu. Sin embargo, aquel fue el recital definitivo al que asistió el maestro Bechtold. Al día siguiente, subieron a Can Cardona Alberto, Pablo y Ambrosio junto con el maestro Antonio Baciero. La jornada fue intensa, emotiva y de descubrimiento mutuo.

Mañana sábado, poco más de un año después, vuelve para rendir homenaje póstumo a Bechtold en Sant Carles (Centre Cultural, 19 horas) el excepcional trío formado por los hermanos Martos junto al pianista Ambrosio Valero para volver a tocar en homenaje a Bechtold el Trío nº 2 en mi menor, opus 67, de Dmitri Shostakovich, uno de los paradigmas de la música soviética y resumen de la convulsa historia del siglo XX, la de Erwin y Christina Bechtold. Escrito durante la Segunda Guerra Mundial (1944), justo después del asedio de Leningrado y el fallecimiento del mejor amigo del compositor, Shostakovich muestra una gran riqueza de timbres y recursos sonoros, mezclando ritmos compulsivos y una especie de belleza oscura, unión de las desgracias personales y políticas vividas.

El maestro Bechtold decía: «Yo soy de Colonia y de Eivissa, pero no alemán, aunque amo a Bach»

Además, como solía decir el maestro Bechtold: «Yo soy de Colonia y de Ibiza, pero no alemán, aunque amo a Bach», así que se interpretarán diferentes obras y formas musicales del gran compositor alemán Johann Sebastian Bach, eje vertebral sobre el que se ha desa- rrollado toda la historia de la música occidental: ‘Preludio en Do Mayor nº 1’ de El clave bien temperad’o (libro I, BWV846, para piano); la ‘Chacona’ de la Partita para violín solo nº 2 en re menor (BWV 1004); ‘Preludio, Allemande y Sarabanda’ de la Suite para violonchelo solo nº 2 en re menor (BWV 1008) y el Preludio y fuga en la menor para órgano (BWV 54, transcripción para piano de Franz Liszt).

Pablo Martos, violín

«Además de un violinista de talento, es un músico inteligente y con un gran potencial». Así habla Daniel Barenboim de Pablo Martos. Su rica actividad musical le ha llevado a tocar en prestigiosas salas de Europa, EEUU, Rusia e Israel. Como miembro de la Orquesta West-Eastern-Divan dirigida por Daniel Barenboim y fruto de este vínculo con los proyectos del maestro, ha realizado giras e impartido clases magistrales en Oriente Medio. Miembro fundador de la agrupación Garnati Ensemble, ha dirigido la temporada de conciertos Garnati celebrada en Granada. Son frecuentes sus apariciones en medios de comunicación, y destaca el estreno absoluto de los Tríos, de Conrado del Campo, junto a Garnati Ensemble (RNE) y su composición sobre las Folias de España interpretadas por él mismo y retransmitida por TVE.

Los proyectos musicales para acercar la música clásica al público más desfavorecido le han llevado a protagonizar junto a su hermano Alberto Martos el documental producido por Mercedes Milá ‘The Healing Notes’. Por sus proyectos solidarios ha recibido el Premio Joven de Andalucía a la Solidaridad (2013). Junto a Garnati Ensemble ha actuado en la ONU, Nueva York, con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos.

Formado en Alemania, donde obtuvo el título de solista en la Hochschule für Musik de Rostock con el profesor Axel Wilczok, realizó un posgrado sobre el estilo barroco en el Mozarteum de Salzburgo con Reinhard Goebel. Resulta de especial influencia su trabajo con el profesor Henryk Kowalski en la Universidad de Indiana y los consejos recibidos por Sir Yehudi Menuhin.

Las apariciones de Pablo como solista se distribuyen a lo largo de distintas orquestas europeas. En su afán por promover la música actual de calidad, muchos compositores le han dedicado obras: Preludio para violín solo y Trío nº 2, de Juan Cruz Guevara; Concierto para violín, de Juan Miguel Hidalgo; Ciudadano Sombra (al Garnati Ensemble), de Ramón Paus; Woman at a window (a los Hermanos Martos), de José Luis Greco; trío La Catedral de Guadix (al trío Martos-Valero), de Enrique Rueda, etc. En 2015 estrenó la obra para violín solo A Take On Sephardic Time, de José Luis Greco.

Ha grabado los siguientes discos: Beigbeder: música de cámara (IBS Classical, 2004), The Goldberg Variations (Sony Classical, 2013) y los conciertos para violín de Haydn junto a la Orquesta Ciudad de Granada y Antoni Ros Marbà en la dirección (Sony Classical, 2017).

Alberto Martos, violonchelo

Tras el éxito de sus grabaciones para el sello Sony Classical, Alberto Martos emerge con fuerza en el panorama musical actual. Formado en España y Alemania, su rica actividad concertística le ha llevado a actuar en salas como el Auditorio Nacional, Palau de la Música Catalana, Carnegie Hall, Sala Pleyel, Teatro Colón o Filarmónica de Berlín. Elegido personalmente por Daniel Barenboim para ocupar el primer atril de la West Eastern Divan Orchestra, fue definido por el maestro como «una de las mayores promesas del violonchelo».

Miembro fundador del prestigioso Garnati Ensemble, su trabajo Playing Goldberg (Sony Classical, 2013) junto a Pablo Martos y Yuval Gotlibovich obtiene las mejores críticas de la prensa especializada. En 2013 recibe junto a su hermano el Premio Joven de Andalucía a la Solidaridad, por su labor solidaria a través de la música. Parte de esta labor fue registrada en el documental ‘The Healing Notes’, producido por Mercedes Milá. En 2016 fueron invitados a Puerto Rico, donde inauguraron el museo Pilar Defillò (ma- dre de Pau Casals), donde fueron nombrados Huéspedes Distinguidos de la Ciudad de Mayagüez. A pesar de abarcar todo tipo de repertorios, Alberto Martos es un gran defensor de la música contemporánea. Le han dedicado obras compositores de la talla de José Luis Greco, Ramón Paús, Pedro Guajardo, Yuval Gotlibovich o Juan Cruz. Algunos de los últimos estrenos incluyen Audax y Ciudadano Sombra, de Ramón Paús; Cuento, de Yuval Gotlibovich; el estreno absoluto de los tríos de Conrado del Campo (recuperación de patrimonio) y Woman at a Window, de José Luis Greco. En 2017 lanza su álbum para Sony Classical, que incluye el Concierto en Re Mayor y el Adagio del Concierto en Do Mayor, de Haydn junto a la Orquesta Ciudad de Granada y bajo la dirección del maestro Antoni Ros Marbà. Este mismo año recibe el Premio Andaluces del Futuro (Bankia/Grupo Joly), otorgado en la modalidad de cultura por su brillante trayectoria como solista.

En 2018, Alberto Martos se convierte en el catedrático de violonchelo más joven de España, labor que actualmente ejerce en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada.

Ambrosio Valero, piano

Poseedor de más de 20 premios nacionales e internacionales, fue nombrado en Viena artista Bösendorfer. Su carrera como solista le ha llevado a tocar por todo el mundo. Además de su actividad en recitales, a nivel nacional e internacional, es invitado asiduo de orquestas, en calidad de solista. Igualmente ha realizado grabaciones para Televisión Española, Radio Nacional de España y la Radio y Televisión Nacional de Bulgaria. Ambrosio Valero es poseedor de más de 20 premios nacionales e internacionales como el Premio Nacional Manuel de Falla, y el Concurso Nacional de Piano Ciudad de Albacete, en el que recibió todos los premios posibles, dedicados a la mejor interpretación de la música de Beethoven, mejor interpretación de la música de Chopin y mejor interpretación de Música Española, además del Primer Premio. Más información en www.ambrosiovaleropiano.com.