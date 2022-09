Terraplanismo viral: ¿están los memes amplificando la conspiranoia?

Sofía no cree en las teorías de la conspiración pero en sus redes sociales comparte memes sobre terraplanismo. Laura, su amiga y compañera de universidad, tampoco se considera negacionista pero, aun así, bromea sobre la "plandemia" y "los microchips de las vacunas". Ni ellas ni ninguna de su grupo creen de verdad en estas historias, pero en verano (para sobrevivir al aburrimiento de algunas tardes) quedaban para ver vídeos como "cinco pruebas que demuestran que Beyoncé es una reptiliana", "el vídeo real de un fantasma comiendo patatas" y "Avril Lavigne ha muerto y ha sido sustituida por un clon". "Sabemos que nada de esto es cierto, pero lo compartimos por las risas", explica una de las jóvenes. "No nos creemos nada de esto, pero tenemos amigos que comparten los mismos memes de forma no irónica", añade otra.

En un mundo donde (cada vez más) las redes sociales contribuyen a construir nuestra visión del mundo, los memes terraplanistas, negacionistas y conspiranoicos podrían estar amplificando la difusión de las teorías de la conspiración. Este fin de semana, sin ir más lejos, centenares de personas se reunieron en Barcelona para el tercer encuentro nacional sobre 'Tierra plana'. Según advierten los expertos, las teorías terraplanistas —desmentidas una y mil veces a través de experimentos, pruebas empíricas y sentido común— han vuelto a resurgir en los últimos años en algunas esferas de internet. En parte, aupadas por los contenidos virales que unos comparten por humor y otros desde la convicción. pic.twitter.com/vEgwZ0vjmw — Negacionistas Out of Context (@EstoyAvisando) 11 de septiembre de 2022 ¿Pero de verdad tienen algo que ver los memes en el resugir del terraplanismo? El debate está abierto. Según explica el sociólogo Iago Moreno, experto en memética y cultura digital, hay autores que defienden que los memes se han convertido en un "bloque de construcción" que contribuye a formar nuestra percepción del mundo. Así que, en este sentido, los memes terraplanistas podrían verse como un reflejo de que estas tesis existen en la cultura popular (y, en cierto modo, también podrían interpretarse como una manera de legitimar el relato de los que quieren "desestabilizar la verdad"). Pero en el otro lado de la balanza, Moreno también añade un matiz clave para enfocar la discusión: "Los memes terraplanistas se construyen a partir de varias capas de ironía. No reivindican el mensaje, lo exponen de forma postirónica". Ni plana ni redonda, la tierra es un velociraptor o sea TIERRARAPTOR pic.twitter.com/0CdezHhOu1 — Viking Warrior (@vikingjuany) 9 de julio de 2020 "Los memes terraplanistas triunfan porque ponen énfasis en la ridiculez del mensaje: replican estas tesis para mostrar lo absurdas que pueden llegar a ser, no para darles la razón", comenta el viñetista Julio Rey, director del área gráfica del Instituto Quevedo de las Artes del Humor. "Sí que es cierto que, de alguna manera, al compartir este tipo de contenidos estamos ejerciendo de altavoz para el mensaje. Pero eso también pasa con las noticias. Y ahí tenemos que confiar en que el receptor tenga la suficiente capacidad crítica y sentido común para entender que se trata de una broma", reflexiona el humorista. "Los memes terraplanistas triunfan porque ponen énfasis en la ridiculez del mensaje" Julio Rey - Viñetista Historias sorprendentes Una de las claves para entender la viralidad de los memes terraplanistas tiene que ver, justamente, con el tipo de respuesta emocional que despiertan. Según explica el divulgador científico Pere Estupinyà, para nuestro cerebro es más fácil recordar historias "sorprendentes y abrumadoras" como las relatadas por teorías de la conspiración que explicaciones racionales y más aburridas que se corresponden con la realidad. En este sentido, pues, nos resultaría más interesante compartir una broma sobre una tesis esperpéntica, que nos haga reír, que no algo más sesudo. En el ecosistema de las redes sociales, además, los contenidos de humor lo tienen más fácil para convertirse en virales. pic.twitter.com/xE4N0zgctG — Negacionistas Out of Context (@EstoyAvisando) 8 de septiembre de 2022 Tampoco es casualidad que los memes sobre 'la Tierra plana' se compartan junto a otras publicaciones humorísticas que defienden tesis tan absurdas como que "los dinosaurios ayudaron a construir las pirámides" y "los dibujos animados ocultan mensajes satánicos para niños". Según explica el psicólogo Ramón Nogueras en el libro 'Por qué creemos en mierdas', "dar por válidas magufadas es como una politoxicomanía: si crees en una, eres tolerante con todas las demás". Sobre todo porque este tipo de teorías se basan en la idea de que existe una "conspiración global" para ocultar la verdad y que, en el fondo, este universo paralelo de hechos es la alternativa a "la verdad oficial". "Los memes sobre terraplanismo pueden servir de 'vacuna' contra el mensaje" Iago Moreno - Sociólogo La pregunta clave es la siguiente: ¿el hecho de que ahora se compartan más memes de terraplanistas podría estar dándole alas a teorías que hasta ahora eran marginales? Las opiniones están divididas al respecto. Igual que hay quien defiende que estas tesis se están convirtiendo en una "opción ideológica más", también hay quien argumenta que exponer estas ideas como algo ridícula podría servir de barrera de contención. "Los memes sobre terraplanismo pueden servir de 'vacuna' contra el mensaje. A veces es más eficaz tratar estos temas de forma irónica que compartir una crítica sesuda y articulada desmontando sus argumentos", reflexiona Moreno.