"Esta sexta temporada de 'Masterchef celebrity' se va a recordar como la edición de Verónica Forqué". Lo anunció Miki Nadal el día en el que su compañera acudió al plató del concurso de TVE-1 para comunicar que colgaba el delantal porque su cuerpo le estaba pidiendo que "necesitaba parar". Nadie se imaginaba que esas palabras cobrarían todavía más sentido unas semanas después, a raíz de la trágica muerte de la veterana y solvente actriz.

La intérprete de la serie 'Pepa y Pepe' y de películas como 'La vida alegre', 'Kika', 'Moros y cristianos' y 'El año de las luces' fue, sin duda, la gran protagonista de la última edición del 'talent show' gastronómico de los 'vips' cocineros. Sus constantes cambios de humor dieron pie a escenas de mucha tensión, sobre todo en las pruebas de exteriores, donde cundían los gritos y Forqué solía reprochar la actitud de sus compañeros de equipo cuando consideraba que no estaban siguiendo sus instrucciones, aunque ella no tuviera que ejercer de capitana. Sin embargo, cuando regresaban a plató, a la actriz no se le caían los anillos por pedir perdón a quien fuera por su comportamiento y, entre frases en inglés, francés o italiano y su buen 'feeling' con Pepe Rodríguez, conseguía siempre distender el ambiente.

Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia. Descanse en paz. — MasterChef (@MasterChef_es) 13 de diciembre de 2021

A quienes culpan al programa, Verónica fue quien decidió estar ahí, pudo retirarse cuando ella quisiese, sin embargo decidió quedarse, no se han puesto a pensar que se quedó casi hasta el final porque disfrutaba el estar ahí, por Dios, dejen de buscar culpables 🙄 — 👁‍🗨🏳️‍🌈Sandra 🇻🇪‎✵ (@SandyConTodo) 13 de diciembre de 2021

De hecho, los dos ganadores de 'Masterchef celebrity' ensalzaron a la actriz en una entrevista con EL PERIÓDICO nada más conocerse su victoria. "Es que Verónica ha sido la salsa de este 'Masterchef', que va a ser recordado por ella. Y fuera de los cocinados de exteriores, Verónica es probablemente la participante más querida, junto con Carmina [Barrios]. Es una mujer cariñosa, buena compañera, simpática. Lo que pasa es que se pone muy nerviosa en los cocinados de exteriores. Pero bueno, nosotros también tenemos otros defectos. Vamos, que la adoramos todos mucho", comentaba el periodista deportivo Juanma Castaño.

Hervidero en las redes

Desde que se conoció la triste noticia de la muerte de la actriz, 'Masterchef' se ha visto arrastrado al centro del huracán. Pero, ¿hasta qué punto se puede considerar responsable al programa, cuando Forqué ya había confesado anteriormente en varias ocasiones sus problemas de depresión? ¿Son justas las críticas? Las redes son desde ayer un hervidero de comentarios al respecto, y muchos usuarios apuntan directamente al programa por haber primado la audiencia por encima de la salud mental de la concursante, sobre todo tratándose de un concurso que siempre se ha considerado familiar y blanco y emitirse en una cadena pública.

"No quisisteis ver que estaba mentalmente desequilibrada y la utilizasteis para subir audiencia, enmascarándolo todo tras unas connotaciones graciosas cuando en realidad ella estaba sufriendo"; "Era una persona con depresión. Y la expusisteis en situaciones donde sabíais que iba a recibir mofas y críticas, la convertisteis en carnaza porque eso os generaba audiencia. A lo mejor lo que teníais que pedir es perdón", recriminaban algunos tuiteros.

"A quienes culpan al programa, Verónica fue quien decidió estar ahí, pudo retirarse cuando ella quisiese, sin embargo decidió quedarse, no se han puesto a pensar que se quedó casi hasta el final porque disfrutaba el estar ahí, por Dios, dejen de buscar culpables"; "Pues yo creo que el programa le ha venido muy bien. Nuevos amigos, nuevos escenarios,... darse cuenta de que hay vida fuera de la tristeza. Gracias a todo el equipo de Masterchef por brindarle su apoyo y darle tanto cariño", defendían en cambio otros usuarios.

También recibieron críticas las actitudes del público en las redes sociales: "Los que vivimos de cerca las enfermedades mentales sabemos lo complicado que es. No se puede culpar a un programa de televisión ( yo quizás le hubiera dado otro tipo de visualización) mucha gente fue muy cruel y con comentarios muy desagradables (hablo de RRSS) se necesita más", valoró una tuitera.

"Explotar la fragilidad humana"

Hasta María Guerra, la presidenta de la Asociación de Informadores de Cine de España que otorga los Premios Feroz, ha puesto en el punto de mira al programa: "Lamentamos mucho que esa imagen tan alegre y divertida [de Forqué] se haya visto empañada por su participación en programas de televisión que han explotado la fragilidad humana. Nos preocupa que se utilice la fama del cine para fines espúreos y sobre todo para mostrar la debilidad y la fragilidad de intérpretes en momentos delicados de su vida", ha comentado.

Grabado antes de verano, el último programa en el que participó Forqué antes de anunciar su retirada voluntaria se emitió el pasado lunes 22 de noviembre. Entre los seguidores del 'show' había mucha expectación acerca de si la actriz continuaría en la competición o no, ya que la anterior semana renunció a participar a la prueba de expulsión por cansancio. Su reaparición se convirtió en la entrega con más audiencia hasta entonces, con 2.473.000 espectadores, y la frase "no puedo más" con la que expresó su saturación fue tendencia en Twitter.

La productora Shine Iberia, responsable del programa, ha declinado hacer declaraciones a EL PERIÓDICO y se ha limitado a remitir el pésame de ayer, que también suscribieron los jueces del programa: "Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia Masterchef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia. Descanse en paz", rezaba un comunicado que, a juzgar por el debate abierto en las redes, muchos consideraban insuficiente.

RTVE presentará este mismo miércoles dos nuevas temporadas del programa que se emitirán estas navidades, la novena entrega de los 'junior' y la segunda de los abuelos. Además, el concurso ya está en pleno proceso de 'casting' para 'Masterchef 10'.