El peligro de lavarte los dientes antes de tener una relación sexual

Es bastante normal que antes de tener una relación sexual corramos al baño a cepillarnos los dientes, por higiene y por evitar el mal aliento en una situación tan íntima.

Pero resulta que cepillarse los dientes y usar hilo dental es en realidad lo peor que puedes hacer antes de tener relaciones sexuales, según defienden los profesionales de la salud dental y sexual. Las prácticas de higiene dental, como usar un cepillo de dientes normal o eléctrico alrededor de los dientes y las encías y usar hilo dental entre, pueden causar microdesgarros en las encías u otras superficies dentro de la boca, y esto puede exponerlas a un mayor riesgo de contraer una infección de transmisión sexual (ETS).

"Cualquier área del cuerpo donde se rompa la integridad de la piel o la superficie mucosa (corte en la boca, rasguño en la piel) aumenta el riesgo de enfermarse si el área no se limpia y su sistema inmunológico no está en buenas condiciones", explica a Health Digest la doctora Erika Schwartz, especialista en medicina interna y autora de "The Intimacy Solution: Life Lessons in Sex and Love". La transmisión de enfermedades por rasguños o sangrado después de una vigorosa sesión de cepillado de dientes antes del sexo se puede dar por los besos y otras actividades como el sexo oral.

Después, tampoco

Pero también es mala idea cepillarse los dientes justo después de una relación íntima. Es lo mismo que cepillarse antes del acto: corres el riesgo de crear abrasiones que pueden invitar a bacterias y virus peligrosos a ingresar en tu torrente sanguíneo.

Todo ellos no quiere decir que no puedas nunca lavarte los dientes antes o después del sexo. Lo que es importante es que acudas regularmente a t dentista para hacer todo lo posible para que tus encías y dentadura en general estén fuertes y libres de cualquier patología, como la gengivitis. Cuanto más sanas estén las encías menos probabilidades de sangrado hay.

Por otra parte, utilizar un enjuague bucal antibacteriano puede prevenir el sangrado bucal y aun así ayudarte a sentirte más cómodo en el dormitorio