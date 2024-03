GO+: La máxima expresión del diseño y la arquitectura desde Ibiza al mundo

El diseño adquiere su máxima expresión en los proyectos de GO+, un estudio de arquitectura, constructora y fabricante de muebles, baños y cocinas en exclusiva en Ibiza. Su amplio equipo de profesionales, con el arquitecto Gabriel Olivera al frente, hace posible encargar el diseño y construcción integral de una villa, la adquisición de mobiliario creado a medida para un determinado espacio o la compra de materiales por parte de profesionales para conseguir acabados perfectos.

El arquitecto y fundador de GO+, Gabriel Olivera. | FOTOS: GO+ / diana blesa. eivissa

Cocinas de diseño a medida

El diseño de cocinas es una de las especialidades de GO+, como se comprueba al pasear por su showroom. En ellas hay grifos que se ocultan, placas de piedra natural que se deslizan suavemente para tapar el área de cocina y ampliar el espacio de trabajo, electrodomésticos completamente integrados en los muebles y cajones altamente funcionales pensados para mejorar el orden, entre otros elementos. En definitiva, diseños que llevan a otra dimensión esta importante estancia de la vivienda.

«Hacemos cocinas muy personalizadas», afirma Gabriel Olivera, quien asegura que, lejos del encorsetamiento de medidas que proponen las grandes marcas de cocinas del mercado, en GO+ los cajones, armarios y demás mobiliario tienen las medidas exactas que requiere cada espacio, ya que son de fabricación propia.

Una de las cocinas diseñadas por Gabriel Olivera. | / diana blesa. eivissa

La personalización en las cocinas de GO+ no se basa únicamente en las medidas, sino también en los materiales que se utilizan para cada diseño. «Muchas empresas te reducen las opciones a diez materiales: aquí tenemos miles de posibilidades que nos permiten ajustarnos exactamente a los gustos de cada cliente», recalca el arquitecto y fundador de GO+, quien asegura que las grandes fábricas de cocinas no pueden permitirse una variedad tan amplia «porque sería un caos». «Nosotros sí, porque fabricamos unas 30 o 40 cocinas al año. Esto nos aporta el lujo de poderlas hacer a medida y a conciencia del proyecto», añade.

Otra de las ventajas de crear el mobiliario a medida y con materiales propios es la posibilidad de dar continuidad a los espacios dentro de la vivienda o establecimiento comercial. Por ejemplo, si tenemos una cocina living unida al comedor o el salón y queremos instalar un mueble detrás del sofá, éste puede ser del mismo material que la cocina. También las puertas y otros elementos de mobiliario y decoración que formen parte del conjunto, creando espacios homogéneos con un estilo más definido. «Le doy al cliente una continuidad dentro de todo su proyecto que no va a conseguir en otro lado, con materiales y hechura a su gusto».

Cocinas diseñadas con las medidas y materiales que el cliente prefiera en GO+. / GO+

El estilo mediterráneo impera en Ibiza

Respecto a las tendencias en Ibiza, Gabriel Olivera expresa que están trabajando mucho con material porcelánico de gran formato, que resulta muy práctico a la hora del matenimiento, pero también con piedra natural, tanto arenisca como caliza: «podemos protegerla con la tecnología que ha evolucionado al respecto», destaca el arquitecto.

Precisamente la colección de piedra natural de la que dispone en su showroom es casi inabarcable. Probablemente, una de las más completas de toda España y la mayor en Baleares. «Tenemos una colección de piedra natural de todo el planeta. Trabajamos con más de 4.000 empresas de todo el mundo que nos ofrecen una variedad muy difícil de encontrar en otros lugares», afirma Olivera.

El estudio de arquitectura y constructora GO+ utiliza materiales de su amplio catálogo, entre los que destaca la piedra natural. | FOTOS: GO+ / diana blesa. eivissa

Desde luego, pasear por GO+ es una clara muestra de lo que expresa: hay tanta variedad en exposición que parece imposible no encontrar lo que el cliente busca: piedra lisa, en 3D, con formas sinuosas, tallada a mano, bañada en plata e incluso en oro.

Los colores que más utiliza GO+ en sus proyectos de cocina de Ibiza (a petición de los clientes) son los tonos claros, naturales: «No hay muchas cocinas negras, que sí hemos hecho en otros lugares del mundo. Aquí los clientes prefieren los tonos arena, reclaman un estilo muy mediterráneo».

Todas estas posibilidades de personalización no se aplican sólo a la cocina sino también a otros espacios de la vivienda, como los baños, con lavabos, duchas y bañeras fabricados a medida, con diferentes formas y materiales, para conseguir un estilo único.

Materiales de construcción en GO+: un muestrario casi infinito

Todos los materiales que GO+ utiliza en sus increíbles proyectos están también a disposición de los profesionales de la isla, ya que la empresa es distribuidora de materiales de construcción en Ibiza. En este área, la empresa se pone a disposición de los profesionales para ofrecerles su amplísima colección de piedra natural, de pavimentos porcelánicos, cerámicas, terracota, cemento, madera, metales, mosaicos... Además de sistemas de iluminación, domótica y sonido. «Hay para volverse loco», bromea Olivera, quien ofrece asesoramiento de la mano de su gran equipo para guiar a particulares y profesionales en su camino hacia el proyecto soñado.

«En piedra natural disponemos de gran cantidad de opciones, de muestras. De blanco a negro pasando por todos los colores», afirma Gabriel Olivera, que invita a los profesionales a visitar su impresionante showroom de 2.000 metros cuadrados, situado en el Polígono de Montecristo, donde hay materiales para todos los presupuestos: «No estamos dedicados al lujo en exclusiva», matiza.

Proyectos integrales en Ibiza

Como estudio de arquitectura y constructora, GO+ cuenta con seis arquitectos y cerca de una treintena de personas en plantilla para encargarse de todas las fases de cada proyecto.

Una de las villas construidas en Ibiza por GO+. / GO+

Gabriel Olivera y su equipo han diseñado y construido una gran variedad de proyectos: viviendas unifamiliares, locales comerciales y granjas ecológicas tanto en Ibiza como en otros lugares como Dubái, donde proyectó y construyó, incluso, un palacio. El alma creativa y la experiencia de este arquitecto le han servido para ganarse la confianza de sus clientes.

Más información: