Cuando una persona quiere construir una vivienda, un espacio comercial o diseñar un jardín exterior, debe poder permitirse soñar a lo grande y ver esa idea convertida en realidad. Precisamente de ello se encargan Gabriel Olivera y todo su equipo en GO+, un estudio de arquitectura, paisajismo, fábrica de cocinas, baños y muebles que, además de diseñar al detalle cada espacio, dispone de una amplia exposición de materiales que aplica en sus construcciones y también están a la venta.

En GO+ fabrican al milímetro mobiliario de cocina y baño con materiales de máxima calidad

En GO+ importa todo: desde la calidad de los materiales que se utilizan en la estructura del edificio pasando por el diseño de sus interiores y exteriores hasta llegar a detalles como la iluminación, el sonido o la grifería. «Ahora mismo estamos trabajando en cuatro proyectos que gestionamos nosotros al 100%», explica el director y fundador de GO+, Gabriel Olivera.

Las viviendas unifamiliares son la especialidad de esta empresa, pero no la única: en la actualidad están construyendo una granja ecológica de grandes dimensiones en Ibiza, un gran palacio en Dubái y se han encargado también del diseño y ejecución de locales comerciales de alto nivel. «Somos más de 30 personas en el equipo», apunta Olivera, que cuenta con especialistas en áreas muy diversas precisamente para poder dar esa respuesta integral a sus clientes. Y todo a través de una sola empresa, lo que minimiza las preocupaciones del cliente durante el proceso de ejecución de la obra.

Hasta el más mínimo detalle

GO+ llega allá donde muchas firmas de gran prestigio internacional de fabricación de muebles de cocina o baño, por ejemplo, no pueden llegar. Porque su equipo diseña los espacios al milímetro, huyendo de las medidas estándar que se ofrecen habitualmente en el mercado. De este modo, los resultados no pueden ser más personalizados, atendiendo además a los gustos de sus clientes, que pueden conocer un universo de materiales en su gran exposición.

«Lo interesante es que el cliente pueda ver los materiales en primera persona y conocer sus características»

«He viajado mucho buscando las mejores piedras para trabajar en nuestros proyectos», afirma el director de GO+. En su sede, Gabriel Olivera puede presumir de tener una de las colecciones de piedra más completas de España. «Lo interesante es que el cliente pueda ver el material en primera persona y conocer sus características de primera mano», detalla Olivera.

Ese despliegue impresionante de piedras de todo el mundo, además, permite dotar de originalidad y clase cada espacio del proyecto. «Nuestra idea es acercarnos completamente al público de Ibiza y brindarle todas las posibilidades» para crear la vivienda de sus sueños.

GO+ entrega sus proyectos llave en mano, listos para entrar a vivir, con los últimos avances en domótica, iluminación y mobiliario.