La història està plena de dones que han provocat conflictes, fins i tot guerres, mirin la que es va armar per Helena de Troia. Ara que, si hem de ser sincers, més que les dones, els conflictes els solen provocar els seus marits en sentir-se ultratjats. Ni Menelau va suportar que Paris s’emportés Helena, ni Pedro Sánchez que Milei dubti de l’honradesa de Begoña. El grec devia estar també «profundament enamorat», i això que no consta que s’agafés cinc dies d’exercicis espirituals abans de declarar la guerra a Troia, en aquest cas La Ilíada no seria una tragèdia sinó una comèdia, com l’Espanya actual. Els homes «profundament enamorats» és el que tenen, que defensen les seves dames sense pensar que la línia que separa l’èpica del ridícul és molt fina, i poques coses hi ha més ridícules que crear una crisi diplomàtica perquè algú es fica amb la teva dona.

Amb tant d’afany a defensar-la, avui amb cartes a la ciutadania, demà trencant relacions amb un país, Sánchez està deixant la seva senyora com una dona feble i desemparada, que necessita que el seu home doni la cara per ella. Què dic el seu home, tot l’aparell de l’estat si cal. Per sort, Milei no s’ha endut Begoña segrestada a l’Argentina, o ja estaríem embarcats en una guerra transoceànica, que Pedro és molt espanyol i hi ha coses que un espanyol no pot aguantar, la primera, que algú posi en dubte la decència de l’esposa. Si no hagués sigut cap de govern, Sánchez hauria enviat els padrins, però ja que ho és, millor cridar l’ambaixadora a consultes, i menys arriscat. Si un no pot posar uns quants ministeris al seu servei davant de qualsevol afer domèstic, ja m’explicaran de què serveix ficar-se en política. Segur que si Menelau no va cridar a consultes a cap ambaixador, va ser només perquè no el tenia.

Almenys la guerra causada per Helena ens va deixar una obra mestra de la literatura. La guerra de Begoña no ens deixarà més que uns quants acudits a costa del profund enamorat. No és poca cosa, però un prefereix Homer que al ministre Albares.

Suscríbete para seguir leyendo