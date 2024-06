Dodi Lukebakio: "La Eurocopa es un sueño para mí"

La llegada en el pasado mercado veraniego de Dodi Lukebakio al Sevilla Fútbol Club supuso el desembarco de un perfil diferente para el ataque.

El descenso del Hertha Berlín precipitó que el extremo belgacongoleño buscara un destino donde proseguir su carrera, y su desembarco en la capital andaluza fue esperanzador.

Víctor Orta fichó a un jugador polivalente en el último tramo de la jugada: encarador, rápido, con buena zancada y con gol. En su debut con el Sevilla a las órdenes de Mendilibar ya vio puerta frente a la UD Las Palmas de García Pimienta, quien ahora entrena a los nervionenses y deberá sacarle más partido.

El extremo belga se vio lastrado por una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante tres meses hasta reaparecer en los Juegos Mediterráneos ante el Almería, también con gol. Poco a poco se ha ido recuperando y se presentará en Alemania para disputar la Eurocopa con Bélgica.

Una selección belga renovada

Domenico Tedesco, seleccionador belga tras la marcha de Roberto Martínez en febrero de 2023, ha seguido contando con Dodi Lukebakio y lo ha incluido entre los 25 que viajarán al país germano para disputar el máximo torneo continental a nivel de combinados nacionales.

Tanto el entrenador italiano como el jugador sevillista harán su debut en una Eurocopa este próximo mes de junio.

Con la baja de Thibaut Courtois, enfrentado con el seleccionador, el liderazgo de Kevin De Bruyne y los goles de Romelu Lukaku, llegará Bélgica a Alemania en un proceso de regeneración en el que cada vez se suman nuevos jugadores que están en las primeras etapas de su carrera.

"Todo el mundo tiene hambre, pero tenemos que hacer que el ambiente sea lo más positivo posible, porque no es fácil pasar muchos días y semanas juntos, esperemos que sean varias semanas, y eso es en lo que queremos centrarnos por encima de todo ahora mismo. Tenemos muchos jugadores interesantes, muchos jugadores jóvenes que han dado el siguiente paso en los últimos meses, fichando por clubes más grandes, así que eso es muy emocionante. Ya tenemos mucha variedad. Podemos ser muy flexibles, dependiendo de quién tengamos disponible. Ya podemos jugar de varias maneras", afirmaba Domenico Tedesco en una entrevista reciente.

Lukebakio, con ganas de dar lo mejor en la Eurocopa

En su vuelta al país germano, no tendrá Lukebakio la fortuna, al menos en la fase de grupos de volver a jugar en el Olympiastadion, una de las sedes de la Eurocopa y su antigua casa en el Hertha Berlín.

El lunes 17 en Frankfurt frente a Eslovaquia debutará el sábado la Bélgica de Tedesco, jugará con Rumanía el sábado 22 en Colonia, y cerrará el grupo E contra Ucrania en Stuttgart cuatro días más tarde.

La llegada de Lukebakio al Sevilla se tradujo en su vuelta a la selección. A finales de abril, el extremo sevillista en una charla con El Correo de Andalucía, del grupo Prensa Ibérica, tenía la esperanza de ir con Bélgica a la Eurocopa: "Espero ir, es un sueño para mí, estoy preparado y con muchas ganas".

El belgacongoleño, convocado para la Eurocopa, está confiado con ofrecer un buen papel en Alemania: "Estamos listos, hicimos un buen trabajo en la clasificación".

Al igual que Tedesco, Lukebakio también hablaba de la fortaleza del combinado belga en la llegada de nuevos jugadores a los diablos rojos: "Tenemos una nueva generación, buena confianza, y daremos todo nuestro esfuerzo en la Eurocopa".

Dodi Lukebakio / / JORGE JIMÉNEZ

El extremo sevillista confía en ir a más el próximo año

Las lesiones no le han respetado en su primer año en el Sevilla, y su participación, como la de todo el grupo, ha estado lejos de lo esperado. Sí que ha mostrado calidad, capacidad goleadora e incluso su final de temporada, cada vez con más minutos sobre el campo y cogiendo relevancia, lo ha llevado tanto a la Eurocopa, como hace que haya esperanzas depositadas en el nuevo curso a las órdenes de García Pimienta.

"No siempre es fácil, porque pasan muchas cosas con los distintos entrenadores. Y cuando no ganas partidos, la confianza de todo el mundo disminuye. Así que no fue fácil mostrar lo mejor, pero creo que lo he demostrado un poco. Espero mostrar más, es mi objetivo" resumía Lukebakio sobre su primer curso como sevillista.