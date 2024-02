El periodismo anida en los hechos

El periodismo solo existe en los hechos. El reto, como le ocurre a la justicia, es hallar las evidencias que los prueban. Documentos, imágenes, testimonios son las evidencias más nítidas, aunque en tiempos de la digitalización y de la inteligencia artificial las sospechas sobre la veracidad de todas ellas se multiplican exponencialmente. En los últimos días, algunos protagonistas del poder han tratado de cuestionar alguna de nuestras informaciones. Es un síntoma de vitalidad de una redacción. Antonio Franco solía bajar a la sala de máquinas para quejarse cuando pasaban muchos días sin que nadie le llamara para quejarse. Un típico aforismo periodístico asegura que «noticia es aquello que alguien no quiere que se publique». Es simplemente falso. Los periodistas publicamos porque alguien, una fuente, quiere que se publique. Nuestro trabajo es encontrarla y verificarla. Por eso, cuando un presidente de un club o un fiscal tratan de desmentirnos, emplearían mejor su tiempo pensando a quién le puede interesar contarlo que en tratar de demostrar que no hemos tomado todas las precauciones para que no nos engañen. Ese es nuestro deber, tratar los indicios para hallar evidencias que sustenten hechos.

Es un auténtico gusto encabezar cada día una redacción que nunca falla, que se desvive por comprobar los hechos, acumular los documentos y recoger los testimonios. Sin apriorismos, ni ideológicos ni de ningún otro tipo. Y con el apoyo de una propiedad que exige rigor y profesionalidad. Y no es fácil seguir defendiendo este periodismo en tiempos de inmediatez y de algoritmos. Pero hay que decirlo alto y claro, esta es una época dorada para la información cuando se conjugan todos estos factores en un mismo producto. Y no somos los únicos. Estamos rodeados de competidores de altura. Basta ya de irradiar pesimismo desde los foros periodísticos. Es difícil, como lo ha sido siempre, pero sí, se puede. Como gritaba José María García: ¡Tenemos los documentos!