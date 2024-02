u Colegios donde los niños juegan al ‘pilla pilla’, le dan patadas a un balón, saltan a la comba o hacen corrillos y ríen mientras se cuentan sus cosas en el patio y se comen un bocata. Así recuerdo la hora del recreo en mi época escolar. ¡Qué añoranza! De un tiempo a esta parte, este ratito de descanso en los centros escolares se había convertido, para muchos, en momento de responder whatsapps, poner un vídeo en Tik Tok o revisar Instagram. La imagen de grupos de estudiantes hipnotizados por sus pantallas se da sobre todo en institutos, pero cada vez el móvil llega a manos más jóvenes. ¿Cuánto le queda al juego en los patios de los colegios? En septiembre mi hijo empezará en el ‘cole de mayores’ y esta semana he ido a varias reuniones de esas en las que los colegios hablan de sus bondades y te explican qué hará o no tu niño si lo matriculas en su centro. El control de las pantallas (de todo tipo) en la etapa escolar ha estado en el orden del día. El móvil está implicando un cambio en la manera de socializar, todavía es difícil ver el impacto que tendrá a largo plazo, pero si queremos limitar los posibles efectos negativos era necesario intervenir. No hay que ser extremista, controlemos y marquemos límites claros.