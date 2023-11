Retornem els infants al carrer

L’Associació Professional Docent d’Eivissa (APDE), és una associació humil, amb mestres compromesos en lluitar (dins de les seves possibilitats) per a una millora del sistema educatiu.

La Comissió dels Drets dels infants és una de les comissions de l’Apde, i l’objectiu principal és vetllar pels drets dels infants a tots els àmbits: escola, casa i ciutat. Ara que es torna a celebrar el 20N, Dia Mundial de la Infància, podem apreciar que malgrat alguns drets sí que estan coberts (alimentació, habitatge, atenció mèdica, educació gratuïta, etc.), resulta irònic que un dels drets més significatius dels infants està desapareixent: a les ciutats modernes no tenen la possibilitat de jugar lliurement.

Cal deixar clar que un dels drets més importants de la infància és el dret a jugar, però el dret a jugar en majúscules, dret a jugar lliurement, sense la supervisió contínua de l’adult. Pels infants, jugar és el seu pilar d’aprenentatge, jugar forma els seus fonaments. Si constantment estan supervisats per un adult, podem afirmar que no hi ha joc real.

Com diu en Francesco Tonucci, pedagog conegut a escala mundial, que durant tota la seva vida s’ha dedicat a lluitar per la infància, «el joc és l’experiència més alta de la infància. Avui aquesta experiència està desapareixent de la vida dels infants. El joc és un tema d’infants, cal donar-los autonomia, que puguin cercar amics i amigues, decidir què volen fer. Jugar significa inventar, arriscar-se, enfrontar-se a obstacles; provar la satisfacció de superar límits o la frustració de no aconseguir-ho; descobrir coses noves... Cap d’aquestes coses la poden fer si hi ha un adult que els vigila».

Ha de poder tornar a ser possible, a la societat europea, que hi hagi presència dels infants als carrers sense la companyia de les persones adultes. És un camí llarg, però no impossible. Tonucci assegura que una ciutat està malalta si desapareixen els infants dels carrers.

Alguns aspectes que han de tenir les ciutats perquè soguin jugables són:

- Augmentar espais per a infants.

- Millorar espais de bany i aigua.

- I tenir jocs inclusius, que permeten el joc per a tothom, sigui quina sigui la seva condició.

Una ciutat serà jugable quan sigui una ciutat on els infants poden sortir de la seva casa, trobar-se amb els amics i amigues i cercar un lloc bo per jugar.

Perquè tot això sigui possible es necessita el compromís de la política. Polítics amb mirades diferents, amb ganes de lluitar pels ciutadans i ciutadanes que estan en desavantatge de la resta.

Yolanda Cardona Costa | Secretària d’APDE