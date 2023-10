Los técnicos me dicen que no se puede

«Computer says no», respondía ante cualquier reclamación Carol, la abúlica telefonista del programa de la BBC ‘Little Britain’. Siempre pienso en ella cuando un político se encoje de hombros y comenta: «Los técnicos dicen que no puede ser». Es la excusa cuando no se quiere hacer nada: poner carita de pena y decir que oye, que los técnicos se lo han mirado del derecho y del revés y resulta que no hay manera. Recuerdo también la frustración de quien fue conseller insular de Medio Ambiente, Miquel Vericad -ese hombre se ganó el cielo con todo lo que aguantó durante esos cuatro años- cuando intentó de todas las formas posibles que el Govern prohibiera la entrada de olivos ornamentales para atajar la llegada de serpientes. Los ‘técnicos’ decían que no podía ser y a Vericad se le llevaban los demonios. Finalmente, en enero de 2023, el Govern atendió las peticiones del Consell: tarde, mal, cuando no servía para nada porque ya estábamos inundados de culebras y simplemente de cara a la galería. ¿Los técnicos por fin vieron (¡oh, milagro!) que era posible? Mejor llama las cosas por su nombre: di que no tienes voluntad política y que no te da la gana hacerlo. Y pongo este ejemplo como podría poner el de «es imposible clausurar los pisos turísticos ilegales. Los técnicos me lo han dicho». ¿Seguro?