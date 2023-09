La passivitat del Consell Insular d’Eivissa davant dels taxis pirata

Després de més de quatre anys de govern, la problemàtica dels taxis pirates no ha deixat de créixer, davant la passivitat del Consell Insular d’Eivissa. Al principi de la legislatura passada, el Sr. Mariano Juan es mostrava compromès en la lluita contra els taxis pirates a Eivissa. Es feia fotos amb les 600 matrícules que li havien fet arribar els taxistes afectats per aquesta problemàtica. Quatre anys més tard, és just preguntar-nos: quants d’aquests taxis han estat sancionats? La resposta és preocupantment escassa.

Quatre anys han transcorregut des d’aquell compromís inicial, i lamentablement, no només no hem resolt el problema, sinó que ara ens trobam en una situació encara més alarmant. Els taxistes d’Eivissa presenten 1.000 matrícules de vehicles que operen il·legalment a l’illa. Ara, el Sr. Mariano Juan ja no es pren fotos amb ells. Què ha canviat? On va quedar el seu compromís inicial?

El més inquietant és que aquests taxistes pirates, lluny de ser furtius, ara fins i tot es presenten uniformats, la qual cosa agrega una nova dimensió d’impunitat a la seua operació il·legal. Aquesta tendència és especialment preocupant, ja que crea una confusió en els passatgers que poden creure que estan abordant un taxi legítim. La presència d’aquests «taxistes pirates uniformats» representa un desafiament encara major per a les autoritats i posa en risc la seguretat dels usuaris. El grau d’impunitat ha arribat a tal extrem que s’atreveixen a fer-se publicitat posant adhesius amb codis QR en les parades de taxi perquè la gent pugui sol·licitar els seus serveis.

Aquest Consell Insular ha de prendre mesures concretes i efectives per a abordar aquesta creixent amenaça. És imperatiu que s’intensifiquin els esforços d’aplicació de la llei i s’imposin sancions més severes contra aquells que operen il·legalment com a taxistes a Eivissa. És necessari treballar en estreta col·laboració amb la comunitat de taxistes afectats per a trobar solucions sostenibles que restaurin la confiança en el servei de taxis a l’illa. La seguretat i el benestar de la ciutadania i de les persones que visiten Eivissa han de ser una prioritat absoluta.

És urgent prendre mesures concretes per a abordar aquest problema d’arrel. En primer lloc, és essencial cobrir les places d’inspectors existents en la RLT (Relació de Llocs de Treball) del Consell Insular d’Eivissa. A més, s’ha d’augmentar el nombre d’instructors i d’administratius dedicats a tramitar i agilitzar els expedients relacionats amb l’intrusisme. La falta de personal i recursos és una de les principals raons per les quals aquesta problemàtica s’ha sortit de control.

És hora de deixar de costat els experiments i estratègies ineficaces, com la contractació de detectius privats per perseguir pisos turístics i festes privades (un assumpte del qual també n’haurem de parlar amb més profunditat), i centrar-nos a reforçar els serveis d’inspecció i sanció del Consell Insular contra l’intrusisme.

La ciutadania d’Eivissa mereix un enfocament més seriós i efectiu per part del Consell Insular d’Eivissa en la lluita contra els taxis pirata i la resta d’activitats il·legals. No podem permetre que aquesta problemàtica continuï creixent i afectant negativament la nostra illa. És hora d’actuar amb determinació, assignar els recursos necessaris i reprendre el compromís inicial de resoldre aquest problema d’una vegada per sempre. La passivitat mostrada per l’equip de Vicent Marí tots aquestos anys ja no és una opció.