El tema tecnològic del moment és l’arribada abrupta de la intel·ligència artificial (IA). Fa anys que se’n parlava, però ha estat ara que ha fet el salt la gran públic. Es diu IA als grans models d’aprenentatge automàtic amb algoritmes que, alimentats per molta informació, són capaços de generar textos o imatges o vídeos, etc. i respondre les preguntes que se li fan amb un nivell d’elaboració i detall desconegut fins ara. La diferència amb el Google o altres buscadors d’internet és que la IA genera respostes estructurades, no es limita a buscar i ordenar els recursos de la xarxa, sinó que interpreta, selecciona i combina els recursos amb què han estat alimentada i genera una resposta. He utilitzat el ChatGPT (la versió gratuïta) per fer-li dos preguntes que he copiat textualment i pos com a exemple. Primer, li he preguntat sobre l’urbanisme a Ibiza:

- Jo: Em pots resumir en 100 paraules quins són els temes més polèmics de l’urbanisme a Ibiza?

- ChatGPT: Els temes més polèmics de l’urbanisme a Ibiza inclouen la massificació turística, amb la construcció de grans hotels i desenvolupaments immobiliaris que poden afectar el paisatge i la qualitat de vida dels residents. Hi ha una contínua disputa sobre l’equilibri entre el turisme i la conservació de l’entorn natural i cultural. La protecció del patrimoni històric enfront dels interessos comercials i la proliferació d’edificis moderns també genera controvèrsia. Altres qüestions polèmiques inclouen la congestió de trànsit, la falta d’infraestructures adequades, els conflictes d’interès en la concessió de llicències de construcció i la falta de participació ciutadana en la presa de decisions.

I, després li he preguntat sobre el tema de l’aigua a Ibiza:

- Jo: Em pots dir en 100 paraules com està el tema de l’aigua i els recursos hídrics a Ibiza?

- ChatGPT: A Ibiza, la situació dels recursos hídrics és un tema important. L’illa és coneguda per la seva bellesa natural i la seva indústria turística, però també s’enfronta a desafiaments en relació amb l’aigua. Amb un clima mediterrani àrid i una demanda d’aigua creixent, l’escassetat d’aigua és un problema greu. Les fonts d’aigua subterrània són la principal font d’aprovisionament, però són limitades i estan sotmeses a sobreexplotació. Això té repercussions en els recursos naturals i en l’ecosistema marí. S’han implementat mesures per a la dessalinització de l’aigua de mar i la reutilització d’aigua residual, però encara s’ha de fomentar l’estalvi d’aigua i la consciència sobre la seva importància. La gestió sostenible de l’aigua és clau per al futur de l’illa.

Que cadascú tregui les seues pròpies conclusions. Jo voldria fer cinc comentaris telegràfics al respecte. Primer, la IA és una eina més de les moltes eines tecnològiques que hem creat a la història de la humanitat, però dir-li intel·ligència és una mica aventurat, no és intel·ligent i efectivament, és artificial, però perquè l’hem creat els humans, no perquè existeixi una intel·ligència autònoma i artificial. Fan falta persones, molt intel·ligents, per crear la IA. I òbviament, la IA comet errors i les versions actuals encara són relativament primitives.

Segon, hi ha àmbits en els quals la IA pot tenir molta utilitat, al menjar-se tasques repetitives i complicades que es poden passar a la màquina, com per exemple la interpretació massiva de proves mèdiques, com anàlisis o ressonàncies; la cerca i gestió en grans bases de dades; la programació; la simulació, etc.

Tercer, la IA obliga a repensar la relació que tenim amb moltes coses, per exemple la informació o l’educació i s’obrin debats ètics i de drets de propietat intel·lectual fabulosos. En el meu camp, com a professors, no té sentit que demanem als estudiants treballs com els demanàvem abans, perquè hem d’esperar que els estudiants utilitzaran la tecnologia que tenen al seu abast, també la IA, i per tant hem de trobar maneres diferents d’ensenyar-los i avaluar-los.

Quart, la IA no afecta a la major part de situacions en les quals interaccionem amb altres persones. Com a pacients volem ser atesos per un metge o per una màquina? Volem que els nostres fills siguin educats per mestres o per màquines? Els que són creients, prefereixen un capellà fent missa i confessant-los o un ordinador? Els nostres majors han d’estar atesos per persones o per màquines? Al món hi ha milers de milions de persones que viuen en situacions molt precàries als seus països i que voldrien venir a Europa o als Estats Units a treballar en sectors que la IA no afectarà.

Finalment, la tecnologia avança, pensar que es pot aturar és il·lús. L’experiència històrica ens diu que l’impacte de la tecnologia és molt positiu a la llarga, però que a la curta, l’impacte distributiu no és menor, que hi ha perdedors i guanyadors i que la correcta utilització de la tecnologia requereix de bones polítiques educatives i laborals.

@joanribastur