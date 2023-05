No Tik Tok, no jóvenes

Andamos los periodistas veteranos dándole a la tecla y rellenando páginas de papel, mientras los más jóvenes hace mucho tiempo que han dado la espalda a la prensa tradicional. Y no sólo a la escrita, también a la radio y a la televisión. La gente joven se informa sí, pero a través de las redes y, especialmente, de la red juvenil por antonomasia: Tik Tok. La sucesión de vídeos engancha más rápido que la heroína, y no solo a los cerebros adolescentes. Conozco gente de 60, 70, e incluso de 80 años, que pasan horas con el móvil en la mano. En poco tiempo vamos a ver una mutación en los humanos, que tendrán un índice superdesarrollado de tanto pasarlo por encima de la pantalla. Una alumna de la Escola d’Art de Ibiza resume a la perfección el gran cambio en el consumo de información de las nuevas generaciones: «Necesito estimulación constante». Es más, los participantes en las Jornadas Audiovisuales del centro educativo admiten que ver un vídeo entero de Youtube ya se les atraganta. ¡De Youtube! Los políticos también se han dado cuenta de que o están en redes o no les conoce ni el tato. Aun así, es imposible que los vídeos de esos tiktokers viejunos de los partidos haciendo el ganso enganchen a un solo joven. Es otro mundo y no es ya el nuestro. Inteligencia Artificial, llévame pronto.