Vota por Pep Pujol

Si hay un político sincero ese es Pep Pujol, el candidato de la mafia de sa pota PGA (Partit de sa Gent d’Aquí): «Los adversarios dirán que no tenemos experiencia: eso es una falacia. Llevamos décadas dedicándonos al mundo de la mafia», cuenta Pujol (interpretado por el genial Javier Riera) en un nuevo clip de Idò Mata’ls recién subido a Instagram con motivo de los actuales comicios. «No os engañaremos nunca», se sincera: «Nosotros no diremos que no daremos el dinero público a nuestros amigos. Claro que lo haremos, por qué no, los de ahora ya lo hacen y no por eso les hemos dejado de votar, por qué no lo vamos a hacer». Porque a Pujol «eso de los concursos públicos» le suena a memez. La mafia ya se las apaña sin tener que recurrir a ese engorroso procedimiento. «Ibiza great again» es su lema y, para ello, pide a los ibicencos defensores del flaó que voten «por la mafia ibicenca, pero por esta [la del PGA] no por la que votabais hasta ahora». También permitirá a los grupos de poder desfilar a diario por sus despachos para definir los programas electorales, esos en los que, por ejemplo, las VPO son borradas del mapa por ser un estorbo para el enriquecimiento de los de siempre. Riera se ha limitado a convertir en meme la pura realidad.