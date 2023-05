Marga i Francina, joc de dames

Joc de dames, Francina Armengol/Marga Prohens per un dia de primavera exquisida mentre el ciutadà amunt i avall passeja per entre el nou disseny -ara ja no tan nou- de s’Alamera. Joc de dames il·lustres nascudes a nascudes la part forana de Mallorca- d’encanteri i seducció. La Prohens discreta i elegant tota vestida de blanc és francesa a l’estil Marie Laforet novia d’un perillosíssim Alain Delon a ‘A pleno sol’. L’Armengol evoca aquelles alegres comèdies italianes en la figura i l’actuació de Giovanna Ralli, silenciosa i torbadora quan intentava seduir a un simpàtic Alberto Sordi. Les dos, una amb més glamour que l’altre, per obra i gràcia de la pre-campanya -ara ja no, ara puc demanar el vot per l’esquerra- varen coincidir al mateix dia a Vila i a la mateixa àrea, Vara de Rei. L’esquerra triar un espai a l’exterior, ‘La Cava’ per recordar que a les terrasses no es pot fumar per decisió, injusta, un despropòsit, del Govern Balear. A canvi la Prohens acceptà la invitació d’Ebusus, cap i casal de la dreta eivissenc amb ‘rojos’/nacionalistes infiltrats que no decanta la balança...de moment que tot és possible en aquest món. El més positius del sermons dirigits als feligresos presents a la parròquia fou el to i la tranquil·litat de les seves paraules. Lluny d’aquelles batalles violentes i escabroses del Madrid polític -una casa de bojos sense mesura ni fre- elles foren discretament de dretes i discretament d’esquerres. No baixaren al fang de la misèria capitolina i amb moderació intentaren captar el vot. A destacar la presència silenciosa del regidor a Vila Jacobo Varela superat el trauma de no ser Senador per un vot. Per un vot. Si, la vida de vegades és cruel. Molt cruel. Feliç campanya i el proper 28...