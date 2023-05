Los reyes y Barrio Sésamo

Ya está, ya se ha desatado por fin la tormenta de promesas. Los políticos han abierto las compuertas de su imaginación (y la de sus asesores) para intentar captar la atención de un electorado que, viendo el interés de muchos jóvenes por la política, peina canas. El problema de la vivienda se ha erigido por fin en el centro de todas las miradas. Todos proponen ahora soluciones para un cáncer que corroe a la sociedad desde hace años. Ahora despiertan, ahora espabilan. Qué tristeza y qué cansancio. Pero bueno, al menos sale el tema de las tertulias de los bares. También el medio ambiente atrae la atención de los candidatos, y la (in)movilidad que sufrimos en la isla, la falta de limpieza y de policías y de funcionarios y de sanitarios y de... La lista es tan interminable como la verborrea de muchos candidatos. Menos mal que entran en campaña Epic y Black, muñegotes que se ha sacado de la manga el mago Villalonga. Al menos no hablan. Aunque si cunde el ejemplo de la presidenta y candidata Armengol de no aceptar preguntas en sus actos, mejor que tiren de marionetas, así se evitan viajes. Esto acaba de empezar. Me va a dar un vértigo tremendo salir de la cama cada mañana. Entramos en la dimensión desconocida, amig@s.