23.000 euros la noche

No, esta columna no va de las farras de los diputados socialistas con banquetes, prostitutas y cocaína, aunque seguro que les interesaría mucho más. Es imposible superar esa trama de dinero, corrupción y drogas que demuestra que el PSOE de hogaño es el mismo de antaño. Venía a hablarles yo del precio que cuesta pasar una noche en el casoplón del islote de Tagomago en Semana Santa: 23.000 euros. Una cantidad que más de uno quisiera cobrar por su trabajo en un año. Alojarse cuatro o cinco días en la mansión en la que Norma Duval y Matthias Khün posaban para el Hola no baja de los cien mil euros. Para los estándares de Ibiza, la verdad es que el precio es hasta normal. Es lo que tiene vivir aquí, que te acostumbras a cualquier barbaridad. Pero si alguien no puede permitirse este lujo, siempre tiene la opción de la tienda de campaña que una lista ha instalado en el jardín de su casa, para que los huéspedes disfruten «de los sonidos de la naturaleza» (sic). De los sonidos puede que disfruten, pero no de la electricidad y tampoco de un aseo. 67 euros por una ducha al aire libre y unos colchones en el suelo o como lo llamamos aquí, una ganga. En Formentera tampoco se quedan atrás y hay desde villas a más de 2.500 euros la noche a estudios (infraviviendas en lenguaje pijo) por unos 100. Eso sí, un propietario poco rumboso avisa: solo hay un rollo de papel de WC «de cortesía». Pese a los abusos, las ofertas vuelan de Airbnb. Alquiler turístico, el nuevo El Dorado.