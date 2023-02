u Hace unos días un amigo me llamó ‘boomer’ al mirar la camiseta que llevaba puesta, con el logotipo de Leño. Siempre he llegado tarde a las definiciones generacionales y más si circulan por las redes sociales, a las que cada vez presto menos atención, no sé si por ‘boomer’ precisamente. Así que me puse manos a la obra a buscar definiciones de ‘boomer’. Las hay históricas, para referirse a la generación nacida en el ciclo de expansión económica y social que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que sitúan a sus miembros entre los 55 y los 65 años, más o menos. Y las hay más personales, que se refieren a individuos nostálgicos del pasado, prepotentes con los jóvenes y sus gustos estrafalarios, y en general paternalistas. Puede que sí sea un nostálgico y lo de prepotente o paternalista no me corresponde a mí decirlo, aunque en lo de los gustos, es posible que los míos sean más estrafalarios que los de mis hijos. Los que llegamos a este mundo demasiado pronto para pertenecer a la Generación X y demasiado tarde para ser considerados ‘boomers’ deberíamos tener una definición propia, solo por justicia antropológica. Ser ‘casi boomers’ o ‘casi Generación X’ es como nadar en tierra de nadie. Ahora no sé si soy rebelde o nostálgico.