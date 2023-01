Una carta plena de desitjos per a 2023

Amb l’esperada visita dels Reis d’Orient i el record d’un Nadal viscut amb plenitud després de dos anys de restriccions i dificultats, celebram l’arribada d’un any nou amb la il·lusió i l’empenta que acompanya les noves oportunitats.

Encetem així un nou llibre amb 365 pàgines en blanc que junts haurem d’anar omplint amb importants projectes ja iniciats i noves propostes que ens permetran seguir avançant cap a una Eivissa cada vegada amb millors serveis, millor benestar i més atenció cap a les persones i col·lectius més vulnerables.

Per al 2023, els Reis d’Orients han deixat al Consell Insular d’Eivissa un pressupost de 120 milions d’euros que es destinaran a fer front a la nova crisi provocada per l’encariment dels preus i una situació inflacionista que dificulta el dia a dia de moltes persones. Per això, els reptes que afrontam des del govern insular es centren en posar tots els recursos possibles per millorar la vida i els serveis de la ciutadania. Aquesta nova crisi que patim, quan tot just ens recuperàvem de la pandèmia, trobarà davant seu un govern compromès i ocupat en atendre les necessitats de les persones i col·lectius en risc d’exclusió social de la nostra illa, com demostra la posada en marxa del centre de Sa Joveria, així com d’altres iniciatives que contribueixen a la cohesió social i de futur d’Eivissa.

És per això que enguany es destinaran més recursos que mai a Benestar Social, augmentant les partides dirigides a millorar l’atenció de les persones més desfavorides, els menors i les dones amb un objectiu ben clar: avançar cap a una societat on tothom tengui les mateixes oportunitats i els mateixos serveis demostrant, com hem fet fins ara, que som una illa solidària i generosa.

La carta de desitjos per a l’any nou és llarga, però arriba també plena de projectes i iniciatives que s’aniran convertint poc a poc en realitats, com l’aprovada gratuïtat de les escoletes del Consell i de l’Escola de Turisme, i també el servei gratuït d’autobús durant tot el 2023.

De fet, el transport i la mobilitat seran dos dels eixos bàsics del nou any: es registraran avanços en la tramitació de la nova concessió del servei públic d’autobús, que preveu un augment del nombre de freqüències i rutes i una modernització de la flota de vehicles amb autobusos més moderns i menys contaminants, i s’avançarà en la proposta de regulació de l’entrada de vehicles. Es començarà per les autocaravanes i els cotxes de lloguer, amb la voluntat d’avançar cap a una mobilitat més sostenible i eficient a la nostra illa, reduint la saturació de les nostres vies, especialment als mesos centrals de l’estiu.

També es continuarà amb la tasca de millora de tota la xarxa viària insular per donar seguretat i incrementar la fluïdesa del trànsit a les carreteres de l’illa, amb l’execució d’importants i esperats projectes com la millora del perillós encreuament dels Caçadors, la reducció del 90% del trànsit rodat al nucli urbà de Sant Rafel o la reparació del ferm de la carretera de Sant Josep. Aquest són només alguns exemples de les obres viàries previstes a la nostra illa i, per les quals, des del Consell Insular d’Eivissa seguirem reclamant un finançament adequat a través d’un nou conveni estatal de Carreteres que en garanteixi la seva execució.

Destacar de l’any que ara comença l’esport, que serà un dels protagonistes. A part de la celebració de les proves declarades d’interès turístic, per primera vegada la nostra illa serà la seu d’un campionat del món de Triatlò i també serà l’escenari d’un stage de preparació de la selecció espanyola femenina de futbol demostrant la capacitat d’Eivissa per acollir i organitzar proves de nivell que posicioni l’illa com a una destinació referent en l’àmbit esportiu.

Sense cap dubte, 2023 serà un any de canvis, de nous reptes i de noves il·lusions. Però això no ens ha de fer perdre la direcció posada cap a projectes claus per al futur de la nostra illa, com serà el nou Pla Territorial Insular (PTI), que retornarà drets a qui des de fa anys cuida el nostre camp, abasteix de producte local i lluita perquè les finques continuïn sent de les famílies eivissenques i no acabin en mans de qui només vol fer negoci a qualsevol preu. Un PTI que impulsi un model d’illa més sostenible i que garanteixi la convivència entre turistes i residents.

I en aquest camí iniciat ara fa quatre anys, i tot i els entrebancs i dificultats trobats, seguirem avançant amb força i amb la il·lusió de complir amb tots els nostres somnis, des del diàleg, la col·laboració i la determinació que han de fer d’Eivissa aquesta illa de futur que tots desitjam.

Vicent Marí | President del Consell Insular d’Eivissa