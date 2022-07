Garantir la sostenibilitat mediambiental i social d’Ibiza

Garantir la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social de l’illa d’Ibiza i la viabilitat d’un model d’èxit i un referent mundial en el qual creim fermament és l’objectiu de la proposta de regulació de l’entrada de vehicles, l’esborrany del qual aquesta setmana ha presentat el govern insular als agents socials i als partits polítics per tal de poder encetar un debat transparent, sincer i rigorós, que acabarà amb l’aprovació d’una nova ferramenta que permeti al Consell d’Ibiza una gestió més sostenible del nostre territori, garantir la qualitat de vida dels residents i la millor experiència als visitants.

La proposta elaborada pel personal dels diferents departaments del Consell d’Ibiza, al qual agraeix l’esforç i la dedicació, és el resultat de l’anàlisi rigorosa de nombroses dades de diferents fonts de què disposam dels darrers anys i d’experiències prèvies com la de Formentera.

L’estudi de les dades i la redacció de l’esborrany de la normativa són els trets de sortida d’un treball viu que s’enriquirà amb la incorporació de les dades que continuem recollint i que seran incorporades en finalitzar la present temporada turística, per tal de poder fer-ne un debat més rigorós. La complexitat del desafiament i les conseqüències d’una regulació d’aquest tipus requereixen serenor i rigor a la vegada que la determinació que ha demostrat el govern del Consell d’Ibiza.

De la mateixa manera que ja vàrem fer amb la normativa sobre les festes il·legals, Ibiza té l’obligació i la legitimitat que ens dona el nostre autogovern de respondre des d’aquí a la creixent problemàtica que suposa l’increment de vehicles dels darrers anys i també a l’increment insostenible que indiquen les projeccions fetes sobre el nombre futur de vehicles. Amb la regulació proposada, el Consell d’Ibiza podrà fixar un sostre màxim de vehicles d’ús particular, de lloguer i dels serveis de transports.

Des d’Ibiza i per Ibiza, sense imposicions de fora que no tenguin en compte els nostres trets d’identitat, hem de fer una gestió més sostenible del territori amb el màxim consens de tots. Faig una crida a tothom per tal que se sumi a participar en aquest debat que tot just ha començat i que suposa un nou compliment d’un compromís adquirit amb els eivissencs.

Entre tots serem capaços de trobar l’equilibri entre les necessitats dels residents i la sostenibilitat econòmica i mediambiental, encara que la problemàtica a la qual ens enfrontam sigui un desafiament complex al qual estam obligats a donar resposta des d’Ibiza amb mesures assenyades i adequades, fruit d’un diàleg reposat.

L’excés de vehicles que no aporten cap recurs a l’illa genera saturació i afecta l’equilibri territorial, l’economia i la qualitat de vida i correm el risc que acabi posant en perill un model en el qual creim. Després de la pandèmia, és el moment de donar respostes.

L’aposta per la sostenibilitat mediambiental permetrà també limitar el nombre de vehicles que podran accedir a determinats llocs d’alt valor natural, patrimonial o paisatgístic.

De manera paral·lela a la regulació i la gestió de l’entrada de vehicles durant determinats períodes de l’any, el govern del Consell d’Ibiza aposta per la millora del transport públic, política que permetrà una menor dependència del vehicle privat gràcies a un increment de línies, de freqüències, de la interoperabilitat i una millora substancial del servei per a residents i turistes i que requerirà un notable esforç pressupostari per al Consell d’Ibiza.

Aquesta proposta, feta des del màxim rigor i basada en dades i estudis objectius, és només una primera passa d’un camí que, inevitablement, hem de recórrer per continuar sent una illa per viure i una destinació turística referent al mon.