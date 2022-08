Al costat dels eivissencs

En el marc de la celebració del dia Vuit d’Agost, davant la seu de la Universitat, símbol de l’autogovern del poble eivissenc, el Consell d’Eivissa va anunciar dues mesures encaminades a alleugerir a les famílies els costos derivats de la crisi inflacionista que patim: la gratuïtat del transport públic en autobús i de les escoletes gestionades per la institució insular.

Durant la pandèmia, el Consell d’Eivissa ja va fer tots els esforços possibles per estalonar a famílies, autònoms i empreses posant en marxa nombroses línies d’ajuts i iniciatives, entre baixada d’impostos (4,5 milions als ajuntaments per a la rebaixa del rebut dels fems), ajudes a autònoms (5,4 milions), escoletes (257.000 euros), a més de ajudes a projectes culturals, artesans, famílies i col·lectius vulnerables, fent també un esforç extraordinari en inversions i campanyes de promoció i foment del producte local i del destí turístic, amb l’objectiu de mantenir l’activitat i minimitzar els danys que la pandèmia ha provocat en la nostra economia. Vàrem fer el que havíem de fer, i en aquest camí seguim.

La crisi inflacionista que estam patint requereix, i probablement requerirà en un futur, nous esforços i solucions imaginatives per fer costat als eivissencs que cada dia veuen com s’encareix el preu de la cistella de la compra, l’energia i els carburants.

És per aquest motiu que el mes de març, fruit del diàleg i consens amb ajuntaments, empresaris i sindicats, varem aprovar mobilitzar més de 13 milions extraordinaris per dedicar-los a la rebaixa del rebut dels fems, l’increment del Pla de Prestacions Bàsiques a través dels ajuntaments, ajudes a les petites empreses i autònoms, al sector primari i a compensacions pel servei de transport públic. Aquesta setmana hem anunciat l’ampliació del paquet d’ajudes amb l’objectiu de garantir la gratuïtat del transport públic regular per carretera i evitar el greuge comparatiu que hagués suposat que els ciutadans de Mallorca i de la Península puguin viatjar amb tren i metro de forma 100% gratuïta, mentre que els eivissencs han de pagar per anar en autobús.

No estam d’acord amb aquesta discriminació, no la podem acceptar i per això hem actuat amb determinació, posant una vegada més als eivissencs al centre de la nostra acció política: el Consell d’Eivissa aportarà el 50% del cost que l’Estat es nega a subvencionar i l’autobús serà gratuït en la mateixa mesura que ho és el tren i el metro a Mallorca.

Amb aquesta mesura, el Consell d’Eivissa torna a ser exemple a Balears, com ha succeït amb les ajudes i la baixada d’impostos esmentada, el reglament de simplificació administrativa i eliminació de la burocràcia, la lluita contra les festes il·legals, la batalla contra l’intrussisme, la regulació d’entrada de vehicles, entre d’altres.

No volem ser més que ningú, però tampoc som menys i per això continuarem reclamant al Govern de l’Estat i al Govern balear el que considerem que és dels eivissencs: demanant que es subvencioni el 100% de l’autobús a una illa on precisament la falta d’alternatives fa més necessàries que a altres llocs les polítiques de foment del transport públic.

Així mateix, hem aprovat la gratuïtat de les prestacions bàsiques per a totes les famílies que tenen els fills matriculats a les escoletes insulars des Fameliar, ses Païsses i Cas Serres, una mesura que beneficiarà a 175 famílies.

Ambdues mesures suposaran un esforç addicional d’un milió d’euros i són fruit del compromís del govern del Consell d’Eivissa d’ajudar i estar al costat dels eivissencs als moments complicats que vivim.

Ens hagués agradat no tenir que prendre cap d’aquestes dues mesures i que el transport públic gratuït fos garantit per l’Estat, i la gratuïtat de les escoletes, pel Govern balear, que és qui té les competències en Educació. També ens hagués agradat que en lloc d’inexplicables crítiques i absurds retrets hi hagués hagut respecte cap a l’autogovern d’Eivissa, fent aportacions en positiu i amb lleialtat institucional, trets que han caracteritzat el govern del Consell durant aquests tres anys de mandat.

No obstant això, res frenarà la voluntat i compromís d’estar on ens correspon i de continuar treballant perquè els recursos siguin on han de ser, a la butxaca dels eivissencs, amb mesures concretes i no amb anuncis buits de contingut que mai es tradueixen en realitats.

En temps difícils és quan es necessiten institucions fortes i compromeses amb la ciutadania. I en aquest sentit seguirem treballant, dedicant moltes hores d’esforç i feina conjunta per donar resposta a qui més ho necessita. Malauradament, mai serà suficient, però continuem fent feina per estar al costat dels eivissencs.

Vicent Marí Torres | President del Consell d’Eivissa