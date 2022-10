Ara sí. Eivissa ja ha tornat a la normalitat després de dos anys horribles en què una pandèmia va enfonsar la nostra economia, el nostre benestar, els nostres somnis i, en definitiva, les nostres vides.

Dos anys després, aquell malson és ja només un desagradable record que, confiam, no haurem de tornar a viure mai més. Torna la normalitat, tornen les nostres vides a ser allò que eren i tornen esdeveniments i reconeixements, com els Premis Diario de Ibiza què, encara que no s’han deixat de celebrar en tota la pandèmia, enguany, a la fi, ho faran sense aforaments limitats, distància social, mascaretes i amb la possibilitat de poder donar una forta abraçada a tots els reconeguts, mereixedors sense cap mena de dubte, d’un premi que posa de relleu el seu esforç i sacrifici per fer de la nostra una societat millor.

Deia el doctor Karl Menninger que «allò que li donam als infants, és allò que els infants donaran a la societat». És per això que tots els agraïments que donam als pares i mares de l’Associació Pitiüsa per la Inclusió Educativa i Social (APIES) seran pocs i més que merescuts. La seua lluita fa més fàcil i justa la vida de tots els nostres joves en general i dels seus fills en particular. Una lluita que els darrers dies ha tengut un nom propi, el d’en Pablo, que volia estudiar jardineria i, gràcies al seu esforç i al de la seva família, estudiarà jardineria. Amb el seu exemple, en Pablo ens ha demostrat que els somnis s’han de perseguir i que no s’ha de defallir davant els entrebancs.

Exemple de no defallir és també el de l’empresari Eduardo Mayol, qui es va decidir a fer realitat un pensament que voltava el seu cap des de feia més de dos dècades: el primer jardí biotecnològic d’Ibiza. Una idea que avui és exemple que a la nostra illa tenen cabuda tots aquells projectes que diversifiquen la nostra oferta i la nostra imatge exterior, deixant de banda productes estereotipats i apostant per convertir-nos en un referent de la ciència, la natura i la divulgació. Avui, aquest jardí és un espai que atreu turistes de tot el món i que sorprèn tots els residents que s’animen a conèixer-lo.

Els premiats enguany per Diario de Ibiza són exemple d’aquesta Eivissa compromesa, valenta i lluitadora que tots ens estimam

Finalment, i si parlam de divulgació, no podem deixar de banda el nom de la tercera premiada d’aquesta edició, na Fanny Tur, qui durant 35 anys ha recuperat, conservat i ha donat a conèixer la història de la nostra illa i, sobretot, de la ciutat d’Ibiza. Apassionada en la seua feina i compromesa amb aquesta terra, na Fanny Tur sempre ha estat una persona oberta a conversar, dialogar i contraposar idees. Envoltada de llibres i papers, ha anat descobrint històries quotidianes del nostre passat, que són les que han conformat el nostre present.

Tenim la sort de viure en una illa de costums, tradicions, respecte i tolerància i persones, entitats i projectes com els premiats per Diario de Ibiza són exemple d’aquesta Ibiza compromesa, valenta i lluitadora que tots ens estimam. Per tot això, no puc més que transmetre l’enhorabona a tots per aquest guardó i gràcies a Prensa Ibérica per reconèixer any rere any les persones que fan de la nostra illa un lloc encara millor.