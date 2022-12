Diccionari nadalenc de 2022

Advent: Període de l’any des del darrer diumenge de novembre fins al dia de Nadal que prepara per a l’arribada de la bondat. L’Advent estova el cor de la gent que té cor i si aquests dies es veu algú de mala lluna és que no té cor.

Amor: La més naïf i polida de les forces motrius de l’univers. Us en desitj, estimats lectors, una senalla plena per a 2023. Sentiu-lo molt. Feu-lo molt.

Arrimadas, Inés: Senyora amb ínfules de salvapàtries que viurà el de 2022 com el seu últim Nadal sent líder d’alguna cosa. Podrà aprofitar l’any que ve per quedar per esmorzar i llegir l’Hola amb Albert Rivera, atès que els dos tendran molt de temps lliure.

Autoritarismes: Risc real al món, i a Europa en particular, de retrocés de les llibertats, la democràcia i la civilització. El retrocés de Trump i de Bolsonaro fan pensar que no està tot perdut, però al mateix temps també hi ha altres notícies inquietants a l’horitzó.

Bauzá, José Ramón: Homenet mallorquí, de caràcter atrabiliari i sentiment espanyolista molt abrandat, agafat a Brussel·les amb les mans dins la pastera qatariana. Com que no coneix la vergonya, hores d’ara no es sap si se n’anirà o l’hauran d’engegar.

Biodiversitat: Els humans estam causant problemes importants a les espècies de plantes i animals del planeta. La biodiversitat no és un caprici, és un element bàsic del món per a nosaltres, no només per als ecosistemes i les especies amenaçades, sobretot per als humans que volem viure en un món divers i habitable.

Cobi: Mascota dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Enguany ha complit 30 anys i te diversos problemes de salut, però, comparat amb en Naranjito, en Curro i en «Relaxing cup of café con leche», està sa i fet una criatura. Per celebrar els 30 anys, son pare, Javier Mariscal, surt a la nit a dibuixar-lo per les parets de Ciutat Vella a Barcelona.

Constitució: Antiga ‘carta magna’ espanyola, sorgida de la correlació de forces de 1978 que ara, manyuclada amb la fe dels conversos per l’Espanya eterna, s’ha tornat irreformable i fa més de tanca que de pont.

Cuttlas, el Bueno de: Vaquer i pistoler, heroi etern del Far West, amb la pell endurida en mil batalles contra indis i altres vaquers. Està de dol per la mort la setmana passada de son pare, el gran Calpurnio.

Espanya: País del sud d’Europa que no està mica clar que tengui remei. Viu des de fa uns quants anys una crisi constitucional de magnituds atòmiques, que tot i que aquesta setmana ha arribat a uns nivells de paroxisme ridículs, ningú gosa afirmar que la setmana que ve no pugui anar a pitjor. Ara mateix no es sap com faran el sopar de Nadal (’la Nochebuena’) moltes famílies espanyoles, perquè es veu que s’estan vivint enfrontaments caïnites entre germans (‘españoles todos’).

Flamenc: Ocell emblemàtic de les zones humides que ha batut rècords de presència i ha tornat a fer niu a ses Salines d’Ibiza el 2022. A veure si hi ha sort i el 2023 neixen pollets.

Habitatge: Problema gravíssim que no s’arregla fent uns quants pisos de protecció oficial de propietat i sortejant-los després a veure a qui li toquen.

Inflació: Pujada generalitzada del nivell de preus de l’economia que havia desaparegut del diccionari de termes econòmics habituals i el 2022 ha tornat amb fúria.

Joventut: Grup d’edat entre la infància i l’edat adulta. A Espanya els joves tenen una situació educativa, laboral, d’emancipació, etc. crítica, però, en lloc de fer-ne una prioritat absoluta, els polítics xiulen i es barallen per les seves coses.

Melilla: Ferida espanyola oberta al Nord d’Àfrica que el 2022 ha supurat molt violentament.

Messi, Lionel: Gràcies per tot, crack, i torna a casa quan vulguis.

Pau: Dos senalles plenes d’amor i pau per a 2023.

Qatar: País del Golf Pèrsic on no es respecten els drets laborals, sexuals, d’expressió i els dret humans en general, però que tenen tants de sous que varen comprar un Mundial de futbol, com sembla que poden comprar qualsevol cosa.

Rei: Cap de l’Estat. Fill petit del Rei emèrit i de la Reina Sofia. Tant que diuen que s’havia preparat i ara no li acaben de pondre les gallines del corral peninsular. Es veu que ell i la Reina no es prenen bé que els critiquin a la premsa.

Rei emèrit: ‘Que me quiten lo bailao’, diu als amigatxos quan el visiten a Dubai.

Reina Sofia: Esposa del Rei emèrit. Mare del rei, sogra de la reina i güela de la reina futura, la que estudia a Gal·les amb els estudis pagats pels seus pares. «Encara que les famílies desestructurades siguin així, el que ha d’aguantar aquesta dona no té nom», (sentit la setmana passada a la perruqueria mentre esperava el meu torn).

Salut: Tres senalles plenes d’amor, de pau i de salut per a 2023.

Ucraïna: País europeu, a tres hores i mitja d’avió de casa, que està sent massacrat.

Xebel·lí: El meu ocell preferit, el rei de la nit, el que quan crida davant casa em fa pensar que ja hi som i que ens ho passarem bé. Al·lots, obriu es vi!

Molts anys i bons!

