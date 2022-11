No me estoy refiriendo al restaurante de allí, que quieren aquí y no saben cuándo lo pondrán. Es el lío de lo del deslinde de costas que trae a mal traer a los propietarios de esas instalaciones afectadas por la señora Tocino allá por cuando se hizo mal y de forma arbitraria. La ley del 2013 aclaró algunas dudas, me dicen desde la Plataforma de afectados, y ahora cuando las aguas bajaban mansas pese a la perpetuidad del cabreo, van y se sacan un real decreto que cambia las condiciones para toda España sin tener en cuenta las particularidades de una isla como Formentera, donde lo del medio ambiente es bandera antes de que existieran los técnicos y sus ‘verdades’ sobre el planeta. PTI, Natura, Posidonia y otros iconos imaginables para preservar un territorio que es el pan nuestro de cada día. Compendio de acciones en las que están comprometidos empresarios, trabajadores, partidos políticos de derechas, socialdemócratas e izquierdas, movimientos asamblearios, plataformas de dos o más personas y un largo etc que engloba a la isla entera.

Las repercusiones económicas, sociales y electorales de esta medida del Gobierno central, han obligado a posicionarse a todos en contra (me refiero a Formentera) rompiendo por parte del PSOE la ley de la ‘obediencia debida a los mayores’ y votar a favor del consenso para que nuestro Consell presente un recurso contra la pretensión del centralismo gobernante, sea de uno o de otros. La sesión, me dicen los presentes, empezó mediatizada por la presencia de una parte influyente de la sociedad formenterenca (había pleno al quince y la plaza estaba a rebosar). De ahí que la unanimidad fuese la tónica de la sesión. Mientras en la isla vecina, donde el problema también existe, los unos (govern) votaron por el recurso y los otros (PSOE, en la oposición) se abstuvieron por aquello de no hacer enfadar al hermano mayor de la cofradía del santo espíritu del ‘gobierno progresista’. Es la ‘coherencia’ o la ‘incoherencia’ del km 0 a la hora de posicionarse. Me imagino al señor Ramírez (que de esto sabe un rato) buscando en el diccionario de argumentaciones para defender su voto frente a los designios de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, redactora del real decreto a la que creo que lo de la globalización la tiene obnubilada. Sería bueno que el señor Ramírez, en su infinito conocimiento de la situación y de la política, le explicara a la señora vicepresidenta que Formentera es, ‘gracias al medio ambiente’, diferente.