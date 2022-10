Porque ellos lo valen

Entre tragedias y desastres casi se me pasa una de las noticias de la semana. ¡Que el Gobierno se ha subido el sueldo un 4% para el próximo año! Y yo que pensaba que estábamos en crisis y que la cosa aún iría a peor. Que si nos encaminamos a una recesión, que si hay que ahorrar, que nos duchemos de dos en dos, que no comamos carne roja, que no dejemos la luz encendida... Venga, un esfuerzo más, después de dos años de pandemia con los trabajadores ya exhaustos y ahogados por las deudas, con los precios a niveles de 2050 y los sueldos de 1990. Hay que sacrificarse por el bien de todos. Pero claro, como ha dicho esta semana tras la subida de sueldo de nuestros gobernantes la ministra María Jesús Montero, los precios han subido para todos. También para ella, que por lo visto con su nómina de cerca de 80.000 euros al año, además de incontables privilegios, debe llegar justa a fin de mes. Este es un tema espinoso, porque a la que criticas que los mandamases se suban el sueldo en plena crisis te acusan de dar alas a la ultraderecha, como poco. Entiendo que los políticos deben ganarse la vida, y bien, lo que me cuesta comprender es que pinten un panorama apocalíptico en el que llaman al sacrificio ciudadano mientras ellos se aseguran una abultada nómina y una no menos espléndida jubilación. ¿Cómo era aquello de la casta?