La séptima ola ya está aquí

Acabo de pasar el covid. Como tantas otras personas, estaba totalmente vacunada con la tercera dosis. El virus vino a mí en una fiesta de cumpleaños concurrida, al aire libre y en plena naturaleza. Éramos muchos y nadie llevaba mascarilla. Nos contagiamos una decena de personas como mínimo. Con sinceridad, nunca imaginé que moverse en pleno bosque fuera un comportamiento que conllevara riesgo alguno. Estaba equivocada. Dos días después, me sentí como si un camión me hubiera atropellado. No podía creerme las dos rayitas. Luego llegó la fiebre alta. Y cuando el test ya daba negativo, los síntomas continuaron varias semanas.

Creo sinceramente que las autoridades sanitarias deberían insistir mucho más en que la séptima ola de covid ya está aquí. Que la vacuna, cada día que pasa desde que nos la pusieron, nos protege menos. Nos estamos enfrentando al virus un poco a pecho descubierto y no lo sabemos. En general, la enfermedad es leve y puede parecerse a una gripe. O no. El número de personas que requiere hospitalización es cada día más alto, porque los contagios aumentan vertiginosamente. Oficialmente, no se dispone de datos globales. Pero si atendemos al número de visitas a los CAP, el doctor Antoni Sisó, presidente de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, afirma que en esta última semana más de 60.000 personas han acudido a los centros de atención primaria en Catalunya; lo cual quiere decir que hay muchos más contagiados, porque una parte importante no va al médico. Supone este dato un 25% de incremento. Nos pilla con el personal sanitario cansado, de baja o de vacaciones, y con la población que se ha creído que el covid o ya se ha terminado, o no es nada. A excepción del transporte público y los centros sanitarios, ya no usamos mascarilla en cines, teatro, conciertos ni en los centros de trabajo. Ya no abrimos las ventanas de par en par. Todo ello es un error, porque nos conduce a la percepción de que el virus ha desaparecido. Señores del Gobierno: ¿qué tal una campaña informativa rigurosa sobre la séptima ola?