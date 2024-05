Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Tras fines de semana con actos de gran formato como el Sueños de Libertad, el Barruguet, el Fantasía Festival o la Feria Medieval, junio comienza más tranquilo, en un fin de semana en el que tampoco hay ferias gastronómicas.

Sí hay música. Y cabe destacar el primer concierto del ciclo Eivissa Daurada Concerts, el sábado en 528 Ibiza, el ‘Concert de guitarra. Entre clàssica i jazz’ del Ciclo Música y Patrimonio de Sant Josep, o el festival de música urbana del sábado en el marco de las fiestas de Sant Josep.

Y doble ración flamenca, el vierns con el espectáculo 'Tres culturas' en Can Ventosa y el sábado con el concierto del joven pianista Antón Cortés que abre el ciclo Nits al Baluard en Dalt Vila.

También teatro, con 'Dones de la sal' con entrada gratuita en el Club Diario de Ibiza este jueves, o la comedia 'Orgasmos' en Jesús el domingo.

El programa de fiestas de Puig d'en Valls se extiende además hasta el domingo, con diversas actividades, para acabar ese día con la prueba 'Puig d'en Valls Extrem'.

JUEVES 30 DE MAYO

‘Dones de la sal’, el el Club Diario de Ibiza / Vicent Marí

Teatro

‘Dones de la sal’. A cargo de la Companyia de Teatre Pedro Cañestro. Ciclo Idò! Club Diario de Ibiza a las 20 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Cine

‘Dream Scenario’. De Kristoffer Borgli (EEUU, 2023) VOSE. Ciclo Anem al Cine de Vila. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Excursión

‘Passejada historicoliterària’. Paseo guiado por Santi Colomar y Vicent Ferrer. Salida a las 17 horas del Cementeri Vell de Sant Francesc, Formentera.

'Tres culturas, el origen del flamenco', en Can Ventosa / DI

VIERNES 31 DE MAYO

Música

Eivissa Daurada Concerts. Concierto a la luz de las velas con música de Zimmer, Einaudi, Richter o The Cinematic Orchestra… Desde las 20 horas en 528 Ibiza / Benimussa Hills. Entradas a la venta en www.eivissadaurada.com.

Children of the 80’s. Con Mimi Barber, Dream Team Reload y La Movida Ibiza. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel de Platja d’en Bossa. Entradas a 20 € en clubtickets.com.

Danza

‘Tres culturas. El origen del flamenco’. Espectáculo de baile y música flamenca a cargo de la compañía Gazpacho para todos. Dirige: Tito Losada. 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 15€ en www.eivissa.es.

Día Mundial Sin Tabaco

Sant Antoni

10 a 11.30 horas: Ruta a pie biosaludable por Sant Antoni. Encuentro en Sa Punta des Molí. Agua y fruta en el Passeig de ses Fonts

Ruta a pie biosaludable por Sant Antoni. Encuentro en Sa Punta des Molí. Agua y fruta en el Passeig de ses Fonts 11.30 a 13.30 horas: Mesa informativa sobre los perjuicios del tabaco y la utilización de vapeadores para la salud en el passseig de ses Fonts a cargo de IFCC.

Sant Josep

8.30 a 11 horas: Limpoieza del litoral en Platges de Comte.

Limpoieza del litoral en Platges de Comte. 11 a 14 horas: Campaña de playa sin humos con colillas gigantes en la arena.

Campaña de playa sin humos con colillas gigantes en la arena. 17 a 20 horas: Campaña antitabaco en Platges de Comte.

Cine

‘Straw dogs’ (Perros de paja). De Sam Peckinpah (Reino Unido, 1971). Ciclo Divendres de cine de Sant Josep. Selección del cineasta David Marqués. 20 horas en el Centro Cultural Can Jeroni.

festiurbano / DI

SÁBADO 1 DE JUNIO

Fiestas de Puig d’en Valls

17 horas. Torneo de Ajedrez Fiestas de es Puig d’en Valls. Ritmo blitz 5+2. Inscripción gratuita: ajedrezpdv@gmail.com. Centro cultural.

Torneo de Ajedrez Fiestas de es Puig d’en Valls. Ritmo blitz 5+2. Inscripción gratuita: ajedrezpdv@gmail.com. Centro cultural. 18 a 20 horas: Taller de hierbas ibicencas. Organiza: asociación Els Molins des Puig d'en Valls. Inscripciones e información: WhatsApp 667020592 antes del jueves 30 de mayo. Sala polivalente del campo de fútbol.

Taller de hierbas ibicencas. Organiza: asociación Els Molins des Puig d'en Valls. Inscripciones e información: WhatsApp 667020592 antes del jueves 30 de mayo. Sala polivalente del campo de fútbol. Desde las 19 horas: Festival de Música Jove Broken Party. Con Denom, D.Nadie y otros artistas urbanos. Pantalla con la final de la Champions League. Campo de fútbol de Puig d'en Valls

Música

‘Concert de guitarra. Entre clàssica i jazz’, a cargo de Antoni I. Marí, guitarra. Ciclo Música y Patrimonio de Sant Josep. 20 horas en la iglesia de Sant Francesc de s’Estany.

Antón Cortés. Piano flamenco. Estreno del ciclo Nits al Baluard de Vila. 21 horas en el Baluard de Sant Pere de Dalt Vila. Entrada libre.

Oeste. Metal de Mallorca. Presentación de su nuevo disco, ‘Tiempo de fingir’. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Gastronomía

Sabors d’Eivissa. Showcooking y degustación de producto local. 19 a 23 horas en la calle de sa Creu del Puerto de Eivissa.

Medio Ambiente

1m2 Contra la Basuraleza:

Recogida de residuos en la asociación de vecinos San Pablo de Ca n'Escandell desde las 10 horas. Actividad gratuita. Reparto de material y seguro para los participantes.

de Ca n'Escandell desde las 10 horas. Actividad gratuita. Reparto de material y seguro para los participantes. Recogida de residuos en Sa Talaia de Sant Antoni desde las 9.30 horas. Encuentro en la rotonda de inicio de la carretera de Cala Gració.. Actividad gratuita. Reparto de material y seguro para los participantes.

Cartel de 'Orgasmos', el domingo en Jesús / DI

DOMINGO 2 DE JUNIO

Teatro

‘Orgasmos, la comedia’. Director: Óscar Contreras. Con: Roger Pera y Sam Sánchez. Dos sesiones a las 18.30 y las 20 horas en el Centro Cultural de Jesús. Entradas a 17,60 € en Taquilla.com.

Fiestas de Puig d’en Valls

10 a 14 horas: Puig d'en Valls Xtrem. Bases: www.ibizafitness.es. Zona deportiva.

Puig d'en Valls Xtrem. Bases: www.ibizafitness.es. Zona deportiva. 11 a 16 horas: Food trucks en la carpa.

EXPOSICIONES

'Rudolf i Andrea Eimke. Eivissa, ahir i avui'. Fotografías antiguas de Ibiza del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Inauguración el jueves 30 de junio a las 20 joras en la sala Refectori de Dalt Vila. De martes a viernes de 8.30 a 14.30 horas. Sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 30 de junio.

'Una dècada a Jazz'. Muestra de las mejores fotografías del Formentera Jazz Festival en sus diez años de historia. Del 2 al 8 de junio en la Sala Ajuntament Vell de Formentera, De 11 a 14 y de 19 a 21 horas.

'Esperanza or the longing island'. Muestra colectiva con obras de Yvette Spowers, Sohar Villegas y Elizabeth Langford. Inauguración viernes 31 de mayo a las 18.30 horas. Martes a viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Hasta el 15 de junio.

Rafael Hernández. 'El pintor ciego’, pinturas. Inauguración jueves 23 de mayo a las 20 horas en el Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Festivos cerrado. Hasta el 30 de junio.

'De Pol a Pol'. Fotografías de naturaleza de profesionales de National Geographic en paneles en el puerto de Eivissa. Organiza Fundació la Caixa en colaboración con Ayuntamiento de Eivissa. Hasta el 16 de junio.

Xavier Sala Aponte. 'Divina Quotidianitat’, pinturas. De 11 a 14 y de 19 a 21 horas en la sala Ajuntament Vell de Sant Francesc, Formentera. Hasta el 1 de junio.

Marga Guasch. ‘Matèries’, pinturas. Sociedad Cultural Ebusus, paseo de Vara de Rey de Vila. Hasta el 31 de mayo.

Jordi Gómez. 'Eclipse'. Fotografías. Inauguración jueves 16 de mayo desde las 20 horas en el Hotel Destino de Cap Martinet. Hasta final de junio.

'Cosmovisión'. Obras de Anthony Gofer. Hotel Ocean Drive Ibiza en Marina Botafoc. Hasta el 31 de mayo.

'Tierra desnuda'. Pinturas de Carlito Dalceggio. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis.

'Culprint'. Obras del estudio de obra gráfica fundado por Ernest Zacharevic y Sheena Liam. Adda Gallery en el Paradiso de Cala de Bou. Hasta el 13 de julio.

'Cuina de Fang'. Exposición de obras de Neus Riera Tur y Laura Huguet Nonó, ceramistas y promotoras del proyecto Cuina de Fang. Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Ibiza. Hasta el 31 de mayo.

'Dones'. Muestra colectiva del Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera de obras sobre mujeres. Sala Es Polvorí de Dalt Vila. De martes a viernes de 18 a 20.30 horas. Sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 16 de junio.

Elisabeth Louy. 'Nomad', pinturas. Galería Obra 23 Davide Campi, polígono de Can Bufí. Lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas. Hasta el 15 de junio.

'L'Art de la posidònia'. Exposición compartida entre Eivissa, Deià y Cambrils con obras de David Callaou, Magari Things, Elisa Pomar, Enric Majoral, Irene de Andrés, Antonio Villanueva, Júlia Ribas y Elena Martí. Sala de exposiciones de la Estación Marítima del Dique des Botafoc.

'El monument a Vara de Rey i l'Eivissa de 1904'. Exposición por el 120 aniversario del monumento a Vara de Rey. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. Hasta final de mayo.

Ugo Mulas. 'Ossi di sepia', fotografías. Del 2 de abril al 1 de junio en la galería Parra&Romero de Santa Gertrudis.

Linde Bialas. Pinturas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Espacio Micus, ctera de Jesús a Cala Llonga km 3. Hasta julio.

'Colectiva de primavera'. Exposición con obras de María Catalán, Julia Fragua, Carles Guasch, Adrián Cardona y Jesús de Miguel. Garden Art Gallery, ctera de Sant Josep km 8,5 desvío a es Cubells (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Hasta julio.

'Luz azul, el arte de dibujar'. Dibujos de Narcís Puget Viñas y cerámicas de los siglos XVII y XVIII dee las excavaciones del antiguo hospital de Dalt Vila. Museo Puget de Dalt Vila. De martes a viernes de 10 a 16.30 horas y sábados y domingos de 10 a 14 horas. Hasta mediados de junio.

MERCADILLOS

El Campito de Platja d'en Bossa. Arte, artesanía, ropa, complementos y producto local. Comida y música en vivo. Viernes de 18 a 24 horas junto al local de la asociación de vecinos.

Hippy Market de Punta Arabí. Artesanía y productos de todo el mundo, gastronomía, música en vivo, zona infantil, desde 1973. Punta Arabí, es Canar, Sanrta Eulària. Miércoles de 10 a 18 horas.

Sant Josep: Mercado de producto local y artesanía. Sábados de 10 a 14 horas hasta el 23 de octubre. Actividades infantiles y música en vivo.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Hippy Market de Platja d'en Bossa: Mercadillo hippy. Los meses de mayo, septiembre y octubre de 18 a 23 horas y los meses de junio, julio y agosto de 18 a 24 horas. Hasta el 12 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.