¿A qué hora dan la reforma horaria?

Les puedo ofrecer mesa en terraza para comer a las cuatro y media. Es un poco tarde, sí. Empezamos a la una y el resto lo tengo lleno. En el chiringuito de lujo donde preparan unas paellas de muerte frente al mar, alargan el horario para comer, pero continúa siendo imposible que te sirvan a las 12. Francia está lejos y el personal no sigue aún horarios europeos. Claro que luego el teatro empieza a las ocho; ahí hemos avanzado. Cenaremos después; antes, imposible. Será fácil encontrar un restaurante con la cocina abierta hasta medianoche. Como mañana es fiesta, pues el desorden no importa mucho. Y en los laborables, ¿algo ha cambiado desde que, en 2014, un grupo interdisciplinar, liderado por Fabián Mohedano, empujara una reforma horaria para que no alarguemos improductivamente la jornada laboral, con un parón para almorzar, acostándonos tarde y durmiendo menos que la media europea? Por no hablar de la conciliación. ¿Irás tú a recoger al niño al cole a las cuatro y media de la tarde? ¡Que las extraescolares no empiezan hasta octubre! Como saben, la discusión horaria también es pedagógica. De Alemania a Portugal, la propuesta de abrir las escuelas con horario extendido, de 9 a 19 horas ya es una realidad.

Soy optimista y me atrevo a afirmar que vamos mejor, especialmente a raíz de las medidas de flexibilidad y del teletrabajo que muchas empresas adoptaron tras el confinamiento por el covid-19. En abril de 2020, la gerente municipal de Barcelona, psicóloga social, Sara Berbel, dictó una instrucción para los trabajadores públicos, que incluía una enorme racionalización horaria, modélica e internacionalmente referenciada. Desde abril de 2022, Barcelona es la primera capital mundial de las políticas del tiempo y portavoz de la Red de Gobiernos Locales y Regionales. El reto es internacional. Asistimos estos días a la primera Semana Iberoamericana de los horarios y el tiempo. Conferencia inaugural: ‘La clave de la felicidad: el derecho al tiempo’. La vicepresidencia segunda y el Ministerio de Trabajo empujan una futura ley de usos del tiempo, y se apoyan técnicamente en la BTUI (Barcelona Time Use Iniciative), que prepara un estudio teórico y práctico con propuestas concretas. Desde el Observatorio de Liderazgo en la Empresa, de la UPF-BSM, hemos estudiado cómo la falta de desconexión digital conlleva perjuicios, tanto para la productividad empresarial como para el bienestar personal. Actualmente investigamos qué medidas llevan a cabo las empresas que sitúan el tiempo como factor clave del beneficio empresarial y del bienestar personal, poniendo el foco en las compañías de la red NUST (Nuevos Usos Sociales del Tiempo). Son necesarios los estudios y mucha más concienciación social pedagógica. Pero ya les avanzo que la flexibilidad horaria es tendencia y un elemento clave no solo para atraer, sino para retener el talento. En jóvenes y trabajadores cualificados. Si se gestiona bien el tiempo laboral, hay vida para la vida. *Sílvia Cóppulo es miembro del Consejo Asesor de Personas Expertas de la BTUI (Barcelona Time Use Iniciative).